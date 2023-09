Nevrátili se domů, utíkají před spravedlností nebo neplatí výživné. Policisté v okrese Ústí nad Orlicí pátrají po třech desítkách lidí. Dva muže hledá policie marně už od roku 1999.

Hledané osoby na Orlickoústecku. | Foto: Policejní databáze hledaných

Od pondělí 4. září hledá policie na Orlickoústecku šestnáctiletou Annu Elizabeth Bednářovou. Je posledním člověkem, který do databáze hledaných osob v okrese přibyl. Naopak už od roku 1999 pátrají policisté po dnes už pětašedesátiletém Zdeňku Burešovi.

„Je odsouzený za spáchání trestného činu. Jednalo se o drogovou činnost, toxikomanii,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková. Trest by přitom měl dnes zřejmě už dávno odpykaný, ale čtyřiadvacet let se vyhýbá nástupu do vězení.

Ve stejném roce vyhlásila policie pátrání i po Petru Vysloužilovi. Dnes je mu téměř šedesát let, ale i tak je stále platný jeho trest za majetkovou trestnou činnost.

Krádeží se dopustil i Josef Klouček, kterému je už 79 let. Policie ho hledá jednadvacet let. „Josef Klouček získal německé státní občanství a z procesních důvodů ho nelze vydat do České republiky,“ vysvětlila Holečková.

Vydání trestně stíhaných osob ze zahraničí do Čech bývá někdy komplikované. „Osoby vypátrané v zahraničí jsou vydávány na základě mezinárodních smluv a druhu spáchané trestné činnosti, a to dle trestnosti v příslušném státě,“ doplnila Holečková.

Podobný případ řeší kriminalisté i na Svitavsku, kde od roku 2005 hledají Milana Bendíka neboli Petra Grunda. Policisté ho sice po 15 letech našli v Anglii, ale dodnes nebyl muž vydán do České republiky. „Proběhlo vydávací řízení, ale britský soud odepřel jeho vydání. Zatím není ve věci žádný posun, neboť Velká Británie s námi již po odmítnutém vydání osoby nespolupracuje. Jiné poznatky k této osobě nebyly zjištěny,“ sdělila policejní mluvčí.

Z trestných činů jsou na Orlickoústecku podezřelí i dva Ukrajinci, kteří jsou v databázi od letošního roku. Jedná se o jednadvacetiletého Omeliana Kostyka a třiašedesátiletého Viktora Zabolotniiho.

Policisté taky marně hledají už sedm let třiačtyřicetiletou Lucii Giňovou. Od loňského listopadu je vyhlášené pátrání taky po šestadvacetileté Martině Jirouškové.