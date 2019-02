Východní Čechy - Od 1. ledna letošního roku došlo na území východočeského regionu k reorganizaci policejních složek. „Zanikla okresní ředitelství Policie ČR.

Na všech těchto útvarech vznikly územní odbory služby kriminální policie a vyšetřování a územní odbory vnější služby. Jsou řízeny Krajským ředitelstvím policie východočeského kraje v Hradci Králové. Týká se to všech devíti bývalých okresních ředitelství, tedy v Hradci Králové, Chrudimi, Jičíně, Náchodě, Pardubicích, Rychnově nad Kněžnou, Svitavách, Trutnově a Ústí nad Orlicí.,“ uvedla východočeská policejní mluvčí Iva Marková.



Zrušeny byly také funkce ředitelů okresních ředitelství a jejich zástupců. V bývalých okresech jsou nyní velitelé jednotlivých územních odborů.

Semily od 1. ledna přešly pod krajské ředitelství policie Severočeského kraje a Havlíčkův Brod spadá do Jihomoravského kraje. „Pro občany jsou zachovány všechny služby v místech a rozsahu, na jaký jsou zvyklí. Struktura obvodních oddělení se nemění,“ ujistila Iva Marková.



S prvním dnem letošního roku nastala ještě jedna důležitá změna. Policista nyní může vstoupit bez souhlasu majitele či uživatele do obydlí, objektu nebo na pozemek, pokud k tomu má závažný důvod. Tím se zkomplikuje život zlodějům, překupníkům, přechovávatelům utajeného odpadu a lidem, u nichž je podezření, že týrají zvířata. Ulehčit by to mělo práci nejen policie, ale i státní veterinární správy. Pokud jde o dozor a kontroly pozemků a chovatelských zařízení, kde je důvodné podezření na týrání zvířat, může od ledna policista zasáhnout neprodleně a na pozemek i do chovatelského zařízení vstoupit. U toho bude přítomen inspektor krajské veterinární správy. Musí být také zajištěn svědek.



V případě nutnosti může policista použit i síly. Avšak vždy musí zajistit přítomnost nezúčastněné osoby. Nemusí tak učinit jenom v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, nebo že by mohlo dojít k ohrožení života či zdraví osoby v místě zásahu policie. Policisté pak musejí bez zbytečného odkladu vyrozumět uživatele objektu či pozemku, že vstoupil na místo, které vlastní či obývá. Tím se předchází nedorozuměním. Policista také musí zajistit zabezpečení tohoto místa, nemůže-li tak učinit sám uživatel objektu či pozemku, nebo jiná oprávněná osoba.

