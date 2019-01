Pardubický kraj, Moravská Třebová - Napadení, kterého se minulou středu v nočních hodninách na čerpací stanici ÖMV v Moravské Třebové dopustila trojice Poláků, vyřešil o dva dny později svitavský okresní soud ve zkráceném řízení.

Tři Poláci napadli obsluhu čerpací stanice. | Foto: ÖMV v Moravské Třebové

"V pátek byl vydaný ve zkráceném řízení trestní příkaz, kde byli žalovanými skutky uznáni vinnými. Dostali podmíněné trest a každý z nich dostal ještě trest vyhoštění z České republiky na jeden rok. Rozsudek je pravomocný," potvrdila soudkyně svitavského okresního soudu Eva Kotalová.



Odsouzenými jsou pětadvacetiletá žena a dva muži ve věku třicet dva a třicet čtyři let. Podle soudkyně Evy Kotalové byli odsouzeni za krádež, výtržnictví a ublížení na zdraví.



Policie případ šetřila jako napadení obsluhy čerpací stanice. Trojice navíc napadla a zmlátila muže, který se obsluhy zastal. "Muž skončil v nemocnici, kde musel být lékařsky ošetřen," přiblížil svitavský policejní mluvčí Ondřej Zeman.

Na sociáních sítích se v souvislosti se středečním incidentem rozšířila zpráva, že napadený muž, který se zastal obsluhy čerpací stanice, na následky zranění zemřel. Administrátor stránky, na které se tato informace objevila, však záhy s odůvodněním, že zpráva byla z části nepravdivá, příspěvek smazal.



V komentářích se následně objevily spekulace, že šlo o polské dělníky, kteří byli zaměstnaní ve společnosti Rehau. To se však nepotvrdilo."Vypověděli, že nastoupili na noční směnu do firmy Rehau, ale do spisu uvedli, že jsou bez zaměstnání," uvedla k tomu soudkyně Eva Kotalová. Pro soud v tomto případě nebyla informace, kde byli nebo nebyli odsouzení zaměstnaní, relevantní. "Nejsou to naši zaměstnanci, nepracují u nás," sdělil jednatel společnosti Rehau Tomáš Kroulík.



"Máme zahraniční pracovníky, ale nejsou to naši zaměstnanci, máme je přidělené přes pracovní agentury. Našich zaměstnanců se to v žádném případě netýkalo, nikdo ze zaměstnanců nebyl odsouzen," dodává Tomáš Kroulík.