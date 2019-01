Pardubický kraj, Chrudimsko - Internetoví podvodníci vymysleli nový způsob, jak vymámit z lidí peníze a tento trend dorazil i na Chrudimsko.

Podle informací od policejního mluvčího Jiřího Tesaře policisté ze skupiny kybernetiky v současné době evidují čtyři případy tohoto typu podvodu v regionu a celková škoda se odhaduje na pět milionů.



Podvodník se prostřednictvím emailu vydává za majitele či jednatele společnosti a jeho jménem z jeho jen maličko změněné emailové adresy osloví účetní nebo jinou pověřenou osobu, že má z firemního účtu uhradit velkou částku v eurech na konto v zahraničí. Jelikož se email zdá důvěryhodný, zaměstnanec může sednout na lep.



Podvodníci na to jdou šikovně: informace o vyhlédnuté firmě – kdo je její majitel a účetní, si pachatel zjistí na webových stránkách dané společnosti, aby co nejvíce budili dojem důvěryhodnosti.



„Vytvořená emailová adresa je téměř podobná té originální – například z originálu Franta.Flinta@seznam.cz. vytvoří variantu FrantaFlinta@seznam.cz. Účetní si nevšimne, že vlastně komunikuje s jiným emailem a řídí se jeho pokyny,“ uvádí Jiří Tesař a pokračuje: „V jednom případě použil neznámý pachatel úplně odlišnou adresu a pouze si nastavil podpisovou doložku, aby to vypadalo, že odesílatelem je majitel firmy.“



Požadované částky jdou do statisíců eur a odchází na účty v Anglii. Navíc pachatelé používají služby, které znemožňují jejich dohledání, kdy stopy vedou třeba do Nigérie.



Pokud už k platbě dojde, podvedení mají jen malou šanci získat své peníze zpátky, protože jakmile finance přijdou na účet, jeho majitel jej rychle vybere v hotovosti a už jej nepoužije. Podle policistů je v tomto případě klíčová rychlost, kdy se firmy mohou obrátit přímo na banku, aby transfer peněz stornovala.



„Obranou proti tomuto je, aby si dotyčný člověk, který zodpovídá za poslané peníze, vždy řádně zkontroloval, od koho přijímá pokyny k provedení platby a nejlépe každý takový pokyn realizoval až po telefonickém nebo osobním ověření od zadavatele požadavku,“ radí Tesař, jak nenaletěl podvodníkům a dodává, že pokud výše škody přesáhne půl milionu korun, může pachateli hrozit trest odnětí svobody od dvou do osmi let.