Podvod po telefonu. Senior místo 200 tisíc v bitcoinech přišel o letité úspory

Další muž z Orlickoústecka naletěl po telefonu neznámému operátorovi z vymyšlené firmy, který mu nasliboval 200 tisíc korun z jeho údajného bitcoinového účtu. Nechal se podvodníkem navést k instalaci speciálního programu do svého počítače a následně se přihlásil do svého internetového bankovnictví. A to byl průšvih…

Internetový podvod. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová