Chrudim – Právě zadržený podnikatel má zřejmě dosud trvalé bydliště ve Slatiňanech.

Podnikatel Pitr se svým právníkem Tomášem Sokolem (vlevo) | Foto: Deník/Divíšek Martin

Ve Švýcarsku zadržený podnikatel Tomáš Pitr je na seznamu hledaných osob v okrese Chrudim. Policisté si proto mohou jeho jméno odškrtnout. Ale nepůjde to tak rychle.

Na webových stránkách se po zadání Pitrova jména objeví jeho fotografie, datum narození a popis. Stojí tam rovněž, že pátrání po hledaném bylo vyhlášeno 6. června 2007. K trvalému pobytu je Tomáš Pitr nahlášen ve Slatiňanech. „Je to v objektu bývalého cukrovaru. Ale o tom, zda trvalé bydliště u nás má anebo ho už odhlásil, v tuto chvíli nemám informace,“ říká starosta města Ivan Jeník.

Začínal v cukrovaru

I když byl uprchlý podnikatel zadržen ve Švýcarsku, jeho jméno z databáze hledaných osob jen tak nezmizí.

„My jsme vyhlašovali pátrání na základě dodání do výkonu trestu vzhledem k tomu, že hledaný spadá do našeho služebního obvodu. Nemáme ale žádný písemný podklad k odvolání pátrání – evropský příkaz dosud není zrušen. Dostaneme ho až poté, co bude Tomáš Pitr v rukou české justice,“ vysvětluje tisková mluvčí krajského ředitelství policie Markéta Janovská.

Pitr začínal s podnikáním v devadesátých letech, v bývalém slatiňanském cukrovaru měl mít i sklad zboží, převážně alkoholu.

„Obohatil se na dani z obratu a spotřební dani. Likvidoval tak nás, ostatní obchodníky,“ tvrdí bývalý podnikatel z Chrudimě.

V okrese koluje informace, že se měl Pitr původně jmenovat Pitra a jeho kořeny jsou v Chroustovicích. Má prý dokonce příbuzenský vztah s předlistopadovým předsedou vlády Františkem Pitrou.

„Už se o tom vedlo hodně debat. Není to pravda,“ vyvrací fámu chroustovický podnikatel Zdeněk Socha.