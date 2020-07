K incidentu mělo podle matky obávající se o dcerku dojít kolem půl osmé večer u základní školy na ulici Bedřicha Smetany. "Volala jsem na linku 158. Policie to teprve se mnou bude řešit, čekám na telefonát," potvrdila Lucie Deníku.

Policie telefonát na tísňovou linku zaznamenala. "Mohu potvrdit, že jsme oznámení přijali. Věc prověřujeme," sdělila na dotaz Deníku policejní mluvčí Lenka Vilímková. Ještě ten den odpoledne matka potvrdila, že policie už za ní byla.

Městská legenda

Podobné varování před mužem v černém autě prošetřovali policisté vloni v červnu. Který rodič by se nebál o svoje děti. Není divu, že zpráva o tom, že se na pomezí Pardubického a Královéhradeckého kraje pohybuje neznámý muž, který láká děti do auta, se rozlétla po sociálních sítích jako blesk. Panika mezi rodiči nastala poté, co informaci zveřejnila na svém facebookovém profilu ředitelka základní a mateřské školy. Během pár hodin zprávu sdílelo přes 2500 uživatelů sociální sítě. Šíření napomohla i choceňská radní, která zprávu nasdílela v několika facebookových skupinách. Obě se přitom odkazovaly na policejní vyšetřování. Záhy se však ukázalo, že informace o muži v černém autě není pravdivá. Policie v Pardubickém i Královéhradeckém kraji obavy rodičů nepotvrdila, reálné nebezpečí prý dětem nehrozilo.

Zprávy o únoscích dětí v černém autě, nejčastěji černé sanitce nebo (před rokem 1989) černé volze, patří k vůbec nejčastějším a nejrozšířenějším městským legendám. Někdy se jim říká současné pověsti nebo městské fámy. Pro zprávy, které se šíří po internetu, se zpravidla užívá anglický termín hoax. Jedná se o fenomén, poprvé zaznamenaný už v šedesátých letech. U městských legend, které přes svoje pojmenování nejsou spojeny jen s městským prostředím, je téměř nemožné odhalit jejich přesný původ a provázanost s konkrétními událostmi. A proto je velmi obtížné jejich pravdivost potvrdit, nebo vyvrátit.