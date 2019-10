„Dávejte si pozor na své miláčky. Někdo nám hodil na zahradu nejspíš buřt a v něm hřebík. Pejsek to snědl a naštěstí vyzvracel,“ varovala minulý týden na facebooku majitelka psa z Libchav.

Podobný případ z konce září má policie hlášený ze sousední Velké Skrovnice. „Návnadu našla žena večer na zahradě ve chvíli, kdy se ji jeden ze psů snažil konzumovat. Šlo o kus uzeniny, do které neznámý pachatel vložil pět kovových hřebů,“ potvrdila Deníku mluvčí Eva Maturová. Pes je podle policie v pořádku. „Oznámení evidujeme jako podezření ze spáchání přestupku – schválnost,“ dodala mluvčí.

Třetí případ životu nebezpečné „návnady“, který skončil smrtí domácího mazlíčka, se popisuje v komentářích pod příspěvkem. „Nedávno se kamarádce stalo něco podobného. Někdo jí na zahradu hodil nejspíš kus buřtu, ale otráveného. Nesnědl to pes, ale kocour. Tu bolest a muka co zažíval si nedovede nikdo představit. Veterinář řekl, že už není pomoci a kocour kamarádce zemřel v náručí.“

V případě podezření, že jejich čtvernohý miláček pozřel hřebík, šroub nebo jinou smrtící „návnadu“, neměli by majitelé s návštěvou veterináře váhat. „Pokud se zvířeti nepodaří například hřebík vyzvrátit, může takové cizí těleso zůstat v žaludku dny až týdny. Problém nastane ve chvíli, kdy vycestuje do střev, kde může způsobit perforaci nebo nekrózu. V každém případě se jedná o život ohrožující stav, kdy je cizí těleso nutné co nejrychleji vyndat,“ přiblížila veterinární lékařka Jana Šimková.

Naposledy řešila podezření na otravy psů v Hylvátech orlickoústecká městská policie před dvěma roky. Jeden pes otrávenou návnadu pozřel. Další se podařilo včas objevit na zahradě rodinného domku. Město na webu varovalo majitele psů, aby byli při venčení opatrní a drželi je na vodítku.