/FOTO, VIDEO/Pedofilního násilníka, který v neděli odpoledne sexuálně napadl na sídlišti Dukla v Ústí nad Orlicí pětiletou dívenku, poslal orlickoústecký Okresní soud ve středu odpoledne do vazby.

Soud poslal pedofila do vazby | Video: DENÍK/Jiří Šmeral

"Existuje reálná obava, že by se mohl skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání a že by mohl trestný čin opakovat," uvedl soudce Jiří Procházka. Bližší podrobnosti, ani to, jak reagoval na uvalení vazby obviněný, soudce nechtěl komentovat.