Soud v Pardubicích v úterý poslal za mříže trojici kamarádů, která stála za zneužitím pěti dětí. Zatímco muž trpící pedofilií po dobu nejméně dvou let obtěžoval děti, které s partnerkou Marií hlídali známým, a později i vlastní roční dceru, Marie všemu přihlížela a proti muži nezakročila.

Když se dcerka Janovi okoukala, Marie mu sehnala další dítě – roční holčičku své kamarádky Anny, která je třetí odsouzenou. Anna totiž svolila a dceru páru půjčovala. Soud rozhodl, že muž stráví ve věznici se zvýšenou ostrahou 9 let, jeho partnerka Marie půjde do věznice s ostrahou na 6 let a kamarádka Anna na 5 let.

Znásilnil batolata

Během čtyř dní u soudu zazněly hrůzostrašné věci. Muž měl dívky osahávat, olizovat jim přirození a třít se o ně penisem, který jim strkal i do úst. Když se bránily, držel jim hlavu. Dětská gynekoložka upozornila na to, že dívky jsou zvyklé na sahání do oblasti genitálií a jedna má poraněnou panenskou blánu.

U soudu zaznělo i to, že muž dráždil rukou dívenku, aby byl vzrušený a mohl u toho mít sex se svou přítelkyní. „Byla to mladá holka a já jí nestačil, pořád chtěla sex. Tímhle mě chtěla nastartovat, abych fungoval v posteli,“ hájil se Jan. Dcera nyní vyrůstá v pěstounské péči a podle výpovědi pěstounky si nese následky.

Na začátku pobytu v nové rodině se nechtěla vůbec svléknout, koupat a měla noční můry, které trvají dodnes. „Spinkala a chtěli jsme jí rozepnout oblečení, aby jí nebylo teplo, ale vzbudila se a dostala záchvat, kdy křičela ‚ne, tati, nechci, tati, bolí‘,“ popsala soudu pěstounka. Při těchto slovech obžalovaná Marie nevěřícně kroutila hlavou a propichovala pěstounku pohledy.

Zaťatá pěsť i výsměch

Všichni tři obžalovaní u soudu jasně ukazovali, co si myslí. Zatímco Marie se vysmívala výpovědi bývalého přítele, Jan neudržel koutky v klidu, když vypovídala Marie. V klidu ale dlouho nezůstala ani Anna. „Co to plácá?“ ptala se obhájkyně při výslechu soudní znalkyně. Později sevřela ruku v pěst a vrazila ji do druhé dlaně, a to ve chvíli, kdy znalkyně mluvila o tom, že je Anna promiskuitní a má sklony k prostituci.

Došlo ale i na slzy, trojice se rozplakala, když státní zástupce navrhl výši trestů. „Všichni obžalovaní se staví do role obětí, jeden brečí kvůli tomu, že mu přítelkyně předhazovala vlastní dceru k sexuálním hrátkám, jedna brečí, protože ho milovala a nechtěla o něj přijít, druhá brečí, že nechtěla přijít o kamarády. Vy nejste oběti, oběťmi jsou vaše děti,“ připomněla všem třem soudkyně Anna Sobotková.

Netrvalo ale dlouho a Janovi a Marii bylo opět do smíchu. „Udělala jsem velkou chybu, moc toho lituju. Přála bych si, abych měla zpátky dceru. Mrzí mě, že to odprdlo dítě, které za nic nemůže,“ rozplakala se Anna, která jako jediná pomyslela na děti. Do vězení si jde ale sednout i za obchodování s lidmi, dceru totiž Janovi poskytovala za úplatu.

„U všech z vás je na první místo stavěno uspokojování vlastních potřeb. Vy jste se nebáli toho, co se holkám stane, vy jste se báli odhalení,“ řekla soudkyně s odkazem na zabavené messengerové komunikace, v nichž se obvinění bavili třeba o odpanění dívek.

Znovu se plakalo, když v malé místnosti zněly výše trestů. „Pláčete sami nad sebou, vy nejste oběti, byť tu roníte slzy,“ podotkla znovu soudkyně s tím, že jsou to podle ní slzy krokodýlí.

Muži byla kvůli pedofilii nařízena také ústavní léčba. Všichni obžalovaní musejí poškozeným zaplatit i nemajetkovou újmu. Zatímco děti, které muž osahával a byly využity pro vytváření dětské pornografie, dostanou po 50 nebo 30 tisících, dlouhodobě zneužívané dcery obžalovaných získají 300 tisíc. Jan se proti rozhodnutí soudu na místě odvolal, Marie s Annou a státní zástupce si ponechali lhůtu.