„Při rozsáhlejší pátrací akci jsme nalezli dolní čelist včetně zubů, levou lopatku, levou pánevní kost, obě stehenní kosti, pravou holenní kost a levou patní kost,“ uvedla mluvčí policie Lenka Vilímková. Policisté záhy zahájili úkony trestního řízení a cíl byl jasný: zjistit totožnost mrtvoly.

Ostatky mířily do pražského kriminalistického ústavu, kde vznikl identikit mrtvého. „Odborným zkoumáním bylo zjištěno, že by se mělo jednat přibližně o čtyřicetiletého muže, vysokého 177 až 189 centimetrů, který zemřel před více jak pěti lety,“ konstatovala Lenka Vilímková a dodala, že policisté šetřením nezjistili, že by na úmrtí muže měl účast někdo další. „Jeho DNA profil se zatím neshoduje s žádnou pohřešovanou osobou. V rámci znaleckého zkoumání byla provedena fotodokumentace a rentgenografická dokumentace,“ řekla.

Nyní policisté žádají o pomoc veřejnost. „Pokud muže poznáváte, ozvěte se nám na linku 158 nebo na telefonní číslo 601 313 877. Za veškeré informace vztahující se z případu děkujeme,“ vzkázala mluvčí.