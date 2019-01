Pardubický kraj, Svitavsko - Ani v letních měsících svitavský toxi tým nezahálí. Vyšetřovatel v těchto dnech sdělil obvinění hned dvěma dealerům zakázaných látek ze Svitavska.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Jednalo se o třicetiletého muže a o čtyři roky starší ženu. Oba působili po celém Svitavsku. Nezaměstnaná mladá žena, matka dvou dětí, se činila v období posledních dvou let převážně na Moravskotřebovsku. Zde měla drogu poskytnout dalším osobám nejméně ve stovce případů,“ upřesnil okolnosti obvinění policejní mluvčí Ondřej Zeman.



Obviněná žena se podle policie hájila tím, že si distribucí drog chtěla přivydělat na chod domácnosti, na který ji nestačily sociální dávky. "Muž v době od července 2015 do prosince 2016 svůj obchod nejméně v desítkách případech směřoval na litomyšlskou klientelu. Oba jsou v současné době dále vyšetřováni na svobodě," dodává Ondřej Zeman.



Oba drogoví dealeři jsou obviněni za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Před soudem jim v případě prokázání viny hrozí peněžitý trest nebo až pět let za mřížemi.