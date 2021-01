O pětačtyřicet kilometrů rychleji, než povoluje zákon, uháněl řidič osobáku, kterého zastavili policisté z vysokomýtského dálničního oddělení na silnici první třídy ve Stradouni.

Za překročení rychlosti v obci o 45 kilometrů za hodinu hrozí pokuta i zákaz řízení. | Foto: PČR

Dvaačtyřicetiletý řidič fordu z Chrudimska si to vesnicí svištěl pětadevadesátikilometrovou rychlostí. „Dechová zkouška na alkohol a test na drogy vyloučil, že by řidič byl při jízdě ovlivněn návykovými látkami,“ uvedla k případu tisková mluvčí policie Lenka Vilímková. Mladý muž se svou rychlou jízdou dopustil přestupku, který bude řešit příslušný správní orgán. Za překročení rychlosti mu hrozí pokuta až 10 tisíc korun a zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku.