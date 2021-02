Policisté v Chocni mají o jeden služební vůz méně, musí projít opravou. Rozbil jim ho agresivní dvaatřicetiletý muž, kterého v sobotu řešili v souvislosti s domácím násilím na jeho partnerce.

Agresor rozbil policejní auto | Foto: PČR

Žena po fyzickém útoku na čas i s dětmi z bytu utekla, agresor odešel také. Opětovného vstupu se posléze domáhal kopy do dveří, to už však před domem parkovala policie. Muže to rozlítilo natolik, že údery plechem rozbil na policejním autě čelní sklo a kopem vyvrátit zpětné zrcátko. Pak vzal do zaječích. Policistům neutekl.