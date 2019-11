V neděli ve 21:06 zablikal starostovi Opatovic nad Labem mobil. SMS mu hlásila mimořádnou událost na místní ubytovně. O chvíli později již Hradeckou ulici osvítily blikající majáčky.

Hledaný muž:

ANDREIEV MAKSYM



Narozen: 18.1.1987

Ozbrojen: ANO

Nakažlivá nemoc: NE

Státní příslušnost: Ukrajina (UA)

Výška: 190 až 200 centimetrů

Zdánlivé stáří: 30 až 35 let





To přilákalo k oknu obyvatelku protějšího domu. „Podívala jsem se z okna a bylo to jako v akčním filmu. Přijelo plno policejních aut, záchranka a doktor,“ popsala žena, která v tu chvíli ani netušila, že sleduje místo činu, kde se stala dvojnásobná vražda.

Záchranáři vběhli do budovy, v krvi na zemi leželi dva muži. „Byl nahlášen nález dvou krvácejících mužů v bezvědomí. Oba dva utrpěli vážná bodná poranění a v době našeho příjezdu byli v kritickém stavu,“ informovali hradečtí záchranáři. Ani přes půlhodinovou resuscitaci se jim nepodařilo muže zachránit.

V tu chvíli se rozjelo policejní vyšetřování, na místo dorazili kriminalisté v bílých kombinézách. Ten, kdo v osudný okamžik držel nůž, jim však stále chybí. Od nedělního večera po něm pátrají po okolí.

Podezřelý ukrajinec

„Přišli za námi z kriminálky, že hledají nějakého Ukrajince. Že kdyby někdo takový přišel, máme volat policajty, protože je nebezpečný,“ uvedl provozovatel Restaurace Opat, jež se nachází jen několik desítek metrů od místa, které ještě v pondělí dopoledne bylo obehnáno policejní páskou.

Zatímco policisté v okolí hledají jakékoli důkazy, kdy prohledávají i popelnice, přicházejí první konkrétnější informace o tom, co se na ubytovně dělo. „Od nedělního večera kriminalisté vyšetřují násilnou smrt dvou mužů, pracují s několika vyšetřovacími verzemi a zjišťují všechny okolnosti případu. Jak oba muži zemřeli, nemůžeme v tuto chvíli z taktických důvodů sdělit,“ informovala policejní mluvčí Dita Holečková a dodala, že policisté pátrají po podezřelém dvaatřicetiletém Ukrajinci urostlé atletické postavy.

"Na sobě by mohl mít tmavé oblečení a tmavou čepici, v ruce příruční tašku. Muž by mohl být ozbrojený,“ doplnila Holečková.

Místní mají strach

Pachatel by se mohl pohybovat v okolí, což v místních vzbuzuje obavy. „Není to žádná legrace, máme velký strach,“ děsila se žena z protějšího domu.

Překvapilo ji také, že sklad na opačné straně ulice slouží jako ubytovna, o čemž nevěděl ani starosta. „Musím říct, že jsem zaražen. Vůbec jsme o tom nevěděli, podle našich informací měl objekt sloužit ke zcela jiným účelům,“ nechal se slyšet opatovický starosta Pavel Kohout.

Před tragickou událostí přitom radnice věděla jen o čtyřech zařízeních podobného typu. „Tady si ubytovny dělá prakticky každý, opravdu to tu není bezpečné. Byla jen otázka času, než se něco podobného stane,“ řekl jeden z místních.

Kde cizinci bydlí

Radnice chce po nedělní události více spolupracovat s cizineckou policií, aby získala o cizincích v obci větší přehled. „Tady je vidět ta nekontrolovatelnost. Nejsem si vědom toho, že bych jako starosta měl nějaké právní nástroje, abych byl schopen zjistit, kde ti lidé bydlí,“ konstatoval Kohout.

Podle něho za poslední roky s cizinci žádné velké problémy nebyly. „Maximálně si dali po papule, šokovalo mě, že jejich vyřizování si účtů došlo včera až takhle daleko,“ řekl.

12 let za brutální vraždu kolegy



Naposledy řešili obyvatelé Opatovic nad Labem brutální vraždu, ke které došlo v lednu roku 2007. Tehdy jedenašedesátiletý Stanislav Matoušek ve firmě Termonta, nacházející se v areálu Elektráren Opatovice, zavraždil pětatřicetiletého kolegu Otomara Beránka. Toho Matoušek po předchozím konfliktu a popíjení alkoholických nápojů nejdříve bodl nožem s téměř deseticentimetrovou čepelí do hrudníku a způsobil mu smrtelné zranění srdce. Pak mu nejméně šesti bodnými ranami způsobil na přední straně krku mohutnou a hlubokou ránu. Napadený muž na následky zranění na místě vykrvácel. Při hlavním líčení na konci srpna roku 2007, kdy soud nakonec poslal Stanislava Matouška na dvanáct let do vězení, byl v soudní síni před závěrečnými řečmi promítnut policejní videozáznam z ohledání místa činu. Pohled na mladou oběť s hrdlem proříznutým až k páteři řadou účastníků hlavního líčení otřásl. Sám Matoušek u líčení uvedl, že si nedokáže vysvětlit, proč to udělal.