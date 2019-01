Hradec Králové – Přes rok čekal hradecký krajský soud na přítomnost osmadvacetileté Emy Balázsové. Žena byla vedena jako spoluobviněná v případu Pavola Krágy a Martiny Korejtkové, kteří se zpovídali z trestného činu obchodování s lidmi.

Ema Balázsová u Krajského soudu v Hradci Králové. | Foto: Deník/ David Taneček

Odsouzena v nepřítomnosti

Toho se měli dopustit tím, že zneužili retardované dívky, které kvůli neschopnosti splácet dluhy vozili do zahraničí za „prací". Místo práce je však nabízeli k prostituci. Ženy s rozumovými schopnostmi žáků prvního stupně základní školy jim nebyly schopny odporovat.

Krága s Korejtkovou si za to v loňském roce vyslechli osmiletý trest. Balázsová, která byla v té době stíhána jako uprchlá, dostala od soudu o tři roky méně.

Obžaloba popsala dva skutky, oba měly stejné pozadí. Krága a Korejtková si vždy vzali na byt chudé, mentálně retardované ženy a zneužili jejich závislosti. V prvním případě poslali Krága a Korejtková v roce 2008 do Vídně tehdy dvacetiletou ženu, která s nimi sdílela byt na Chrudimsku, když ji vyhodila její rodina. Žena s intelektem na úrovni sedmileté dívky neměla peníze, tak ji svěřili Balázsové, která jí podle Krágy s Korejtkovou měla ve Vídni sehnat práci v bagetárně. Podle žalobce ale byl cíl cesty jiný. Dívka měla na rozkaz Balázsové poskytovat sexuální služby známým pod pohrůžkou, že jinak si to s ní Krága vyřídí. „Nakonec měla poškozená v jednom případě za úplatu pohlavní styk s mužem, který předal peníze za poskytnuté sexuální služby Balázsové," stojí v obžalobě.

Další sex dívka odmítala, takže ji pasačka i Krága zbili. „Opakovaně ji udeřil pěstí do obličeje i do břicha," tvrdí obžaloba. Podobný scénář měl i druhý příběh ze spisu, ale figurovali v něm jen Krága a Korejtková. Obžalovaná Balázsová se k soudu dostavila z vazební cely, kam ji před několika dny eskortovali policisté ze Slovenska, kde bydlela se svým druhem a tříletým dítětem. Právě na něj se pak u soudu vymlouvala.

„Věděla jsem, že se v Čechách něco děje, že je můj brácha (Pavol Krága, poznámka autora) soudně stíhán. Policisté mi však jen sdělili, že mám být vyslechnuta jako svědkyně," uvedla před soudem s tím, že byla krátce po porodu, a proto po domluvě s právníkem, se kterým kvůli jejímu psychickému stavu komunikoval jen její druh, se nechá pouze zastupovat a vypovídat nebude.

„Dál jsem to neřešila. A také jsem nechtěla být bez dítěte, protože mi policista řekl, že u nich můžu být delší dobu, nikdo mi neřekl, že je na mě vydaný zatykač," uvedla Balázsová a soudu detailně popsala soužití s údajně prostitující dívkou.

„Seznámila jsem se s ní někdy v roce 2007 přes dceru mého bratra. Ze začátku to byla docela kamarádská holka, a tak jsem ji několikrát pozvala na Slovensko. Jezdila tam za mnou tak dvakrát do měsíce. Většinou na diskotéky," řekla Balázsová. Dodala, že při jedné návštěvě se jí dívka zeptala, zda by jí nemohla najít práci.

„Věděla totiž, že pracuji ve Vídni v jedné lepší restauraci a můj druh v hotelu. Zavolala jsem známému do rychlého občerstvení. Domluvila jsem s ním schůzku a vyjely jsme do Vídně. Tehdy mi však řekla, že tam má sraz s nějakým mužem se kterým se seznámila na internetu," sdělila soudu s tím, že ji doprovodila na místo setkání, kde dívka nastoupila k muži do auta.

„Neuběhlo ani dvacet minut a ten chlap mi volal, že moje kamarádka mu na semaforech utekla z auta a ukradla mu peníze. Pak jsem ji týden neviděla. Když se ozvala, řekla jsem jí, že s ní nic už nechci řešit, zavolala jsem bratrovi. Ten si pro ni přijel a odvezl ji do Čech. Víc jsem o ní neslyšela. Obžalobu tak odmítám, dívka si vše vymyslela. K ničemu jí nikdo nenutil. Celou dobu jsem ji brala jako kamarádku, ale tohle přehnala," řekla soudu Balázsová, které nyní hrozí až dvanáctiletý trest. Rozsudek by mohl padnout v úterý.