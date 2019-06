Šestadvacet samopalů, k tomu jeden kulomet, 23 dlouhých a 47 krátkých zbraní a řadu dalších zajistili policisté opři domovních prohlídkách devíti kumpánů z Pardubického a Libereckého kraje.

„Bez oprávnění u sebe někteří přechovávali střelivo nejrůznějších ráží, střelný prach, trhavo-tříštivé granáty, střelivo do kanónů a rozbušky. S ohledem na specifické vlastnosti těchto zbraní je jejich držení závažným bezpečnostním rizikem,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Například u 69letého muže z Pardubicka zajistili při domovní prohlídce 10 samopalů a kulomet.

Ne všichni muži se navzájem znali, spojuje je však nejen zájem o zbraně. U některých z nich také trestní minulost. Sedm z nich je z Libereckého a dva z Pardubického kraje a jsou ve věku od 33 do 69 let. Všichni byli obviněni z nedovoleného ozbrojování, za což jim hrozí až pět let. Vyslýcháni jsou ale po jejich slibu spolupráce při vyšetřování na svobodě.

K čemu muži zbraně schraňovali, zda se jednalo pouze o hobby nebo zda byl některou z nich spáchán zločin, policisté zatím vyšetřují.

„Případ začal v listopadu zadržením dvou mužů na Frýdlantsku, kteří stříleli v lesním porostu nedaleko hlavní silnice ze samopalů a jedné krátké střelné zbraně,“ sdělil vyšetřovatel Jaroslav Mareček. Po dalším rozlétání byla výsledkem razie 20. a 23. května letošního roku, při které policisté zajistili 97 střelných zbraní.

„Některé zbraně nakoupili na burzách jako znehodnocené a pak je uvedli do střelbyschopného stavu,“ sdělil dále Mareček. Zbraně byly podle Zdeňka Chmelíka z policejního odboru služby pro zbraně upravované s jistou dávkou sofistikovanosti.

Mezi zajištěnými zbraněmi byl například i italský samopal s dřevěnou pažbou z roku 1938. Pět z mužů mělo zbrojní průkaz, k přechovávání zakázaných zbraní, tedy těch vyrobených k vojenskému účelu nebo fungujících v samočinném režimu, neměli ale oprávnění.