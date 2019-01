Vysoké Mýto - Svou družku vylákal do objektu bývalého pivovaru, kde se ji pokusil zabít. Shodil ji z více než sedmimetrové výšky. Žena jako zázrakem přežila. Muže, který byl původně stíhán pro těžké ublížení na zdraví, nyní kriminalisté stíhají za pokus vraždy.

Budova bývalého pivovaru ve Vysokém Mýtě. | Foto: DENÍK/David Chládek

Případ se ve Vysokém Mýtě odehrál už 2. března, před několika dny jej krajští kriminalisté překvalifikovali, informovala policejní mluvčí Jitka Vavřinová. "Obviněný měl, po předchozích slovních konfliktech, svou čtyřiatřicetiletou družku vylákat do neužívaného objektu bývalého pivovaru ve Vysokém Mýtě a zde ji s úmyslem usmrtit shodit z druhého nadzemního podlaží do suterénu. Žena, která propadla do hlouby 7,35 metrů, utrpěla zlomeninu dolní čelisti, oděrky a podlitiny," uvedla mluvčí.

Dvaatřicetiletý muž byl eskortován do vazební věznice, neboť na něj byl již vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro majetkovou trestnou činnost. V případě prokázání viny by muž ve vězení mohl strávit 12 až 20 let.