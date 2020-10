Čtyřicet minut oživovali záchranáři muže, kterého 19. prosince loňského roku napadl ve Vysokém Mýtě opilý a zdrogovaný Štefan Hladil. Marně, napadený muž na místě zemřel. Krajský soud poslal tento týden teprve osmnáctiletého agresora na šest let do věznice s ostrahou.

Ilustrační snímek. Pouta | Foto: Deník / Karel Pech

Muž zemřel na vdechnutí krve

„Nejprve do něj vrazil, vzápětí ho uchopil za límec, nejméně jednou ho udeřil pěstí do spánku, podtrhl mu nohy a hodil ho na zem, na kterou poškozený narazil obličejem a upadl do bezvědomí,“ uvádí se v rozsudku. Kromě tříštivé zlomeniny nosu a oděrek v obličeji tím napadenému muži způsobil krvácení pod omozečnice a tvrdou plenu mozkovou. Bezprostřední příčinou smrti bylo podle závěrů soudu vdechnutí krve do plic ze zlomeného nosu.