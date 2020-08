Na sociálních sítích budí pohoršení otřesné video zacházení s kotětem, ke kterému mělo dojít v Pastvinách na Orlickoústecku. Mladík za chechotu ostatních a povzbuzován dívčím hlasem vezme kotě a surově s ním hodí do dálky mezi stromy. Video šokovalo každého, kdo ho viděl. Případ už vyšetřuje policie.

POLICIE - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

„Možná by s ním spíš měl taky někdo praštit… Z těch lidí nic dobrého nevyroste a nedej bože, že se začnou množit. Asi by si měli i rodiče sáhnout do svědomí, jak své děti vychovali,“ zní jeden z nejslušnějších komentářů na sociálních sítích. Video se rozhodl zveřejnit mladý muž s přezdívkou Matthew Blunt. „Viděl jsem ho na Drsném světě, nedoporučuji nikomu, aby tam chodil, protože jsou tam hrozná videa. Požádal jsem stránku Drsný svět na instragramu, aby mě video poslali,“ líčí Matthew, jak se k záznamu dostal. Brzy zjistil, že v případu má prsty Jiří R. a video zveřejnil ve skupině, které byl mladík také členem. „Během pár hodin se podařilo dohledat všechny pachatele,“ dodal Matthew s tím, že takové chování by nikomu nemělo projít. „Jsem milovníkem zvířat. Že bych se na to video podíval a nic neudělal, to nepřipadalo v úvahu. Využil jsem sílu sociálních sítí a povedlo se,“ uzavírá. Po zveřejnění videa bylo na mladíky podáno trestní oznámení, případ policisté prověřují a poté stanoví právní kvalifikaci skutku. Facebookové účty mladíků a celé rodiny jsou už smazané.