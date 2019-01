Česká Třebová – Dva až tři týdny, během dne i v noci hlídkoval mezi hroby na jednom z českotřebovských hřbitovů Milan Johanides, aby vypátral toho, kdo tu ničí hroby. Nevšední čin byl korunován úspěchem. Výtržníka se Milanu Johanidesovi podařilo nafotit přímo při činu.

Milan Johanides | Foto: archiv

A nejednalo se o žádného nerozvážného mladíka, ale muže ve zralém věku, který bydlí poblíž hřbitova. Teď mu jeho „výlety" na hřbitov spočítala policie. „Opakovaně zřejmě poničil hrobovou lampu a tímto jednáním pietní místo zhanobil. Poškozené osobě tak způsobil škodu vyčíslenou na více než pět tisíc korun. Českotřebovští policisté muži ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření pro přečiny výtržnictví a poškození cizí věci, za což mu v případě uznání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky," uvedla k případu tisková mluvčí Policie ČR Lenka Vilímková. Devětašedesátiletý muž má nejen soud na krku, ale i z ostudy kabát, protože se o případ zajímala i televize.

O ničiteli hrobů se Milan Johanides dozvěděl čirou náhodou. „Bavili se o tom v obchodě, že někdo opakovaně demoluje hroby. Vložil jsem se do rozhovoru a ptal se, kdo je demoluje a jak často. Krčili rameny, že neví, ale že je to třeba třikrát do týdne. Řekl jsem, že i kdybych to měl odsedět na židli, tak ho chytnu," vzpomíná Českotřebovák. Na hřbitově pak prováděl namátkové kontroly a ačkoliv byla zima, strávil tam dost času.

Trpělivost se ale vyplatila. „Jezdil jsem v různou dobu, strávil jsem tam denně několik hodin, třeba i nad ránem, když jsem nemohl spát. Vyfotit se mi ho podařilo ve dvou případech, na tom prvním byl ale špatně rozeznat," říká Milan Johanides. Důkaz v podobě fotografie získal právě v den, kdy slavil narozeniny. Z toho, že se mu výtržníka podařilo lapit, má samozřejmě radost. Díků se dočkal i od majitele nejvíce poničeného hrobu, se kterým se už výtržník údajně vyrovnal.