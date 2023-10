Posilněn alkoholem si dvaačtyřicetiletý Michal Motl přijel autem v dubnu v Lanškrouně na Orlicku vyřídit účty s bývalou partnerkou. Bylo půl desáté večer, když přišel k rodinnému dvojdomku, prošel na pozemek nezamčenou brankou a sebral na špalku sekyru. Potom rozbil sklo u zadních domovních dveří, odemkl si zevnitř klíčem a měl tak otevřenou cestu nabitou žárlivostí. Za útok vedený obrovskou silou a vztekem si odsedí jedenáct roků za mřížemi. Žena byla jen krůček od smrti a její vraždu zvrátil jen telefonát od sousedky.

Pokus o vraždu. Ilustrační snímek. | Foto: Deník

V úterý si v pardubické pobočce Krajského soudu v Hradci Králové obžalovaný recidivista vyslechl rozsudek. Jeho útok byl vedený velmi agresivně. Ženu stáhl z gauče na zem a zaútočil na ni úderem pěstí do obličeje. Prosila ve strachu o svůj život, ať ji nezabíjí a jen zbije, ale to bylo marné. Motl jí oběma rukama rdousil, kdy jí překryl ústa s tlakem na bradu, a druhou rukou jí silně tlačil na ohryzek. Dusil ji nejméně dvě minuty, a to nepřerušovaně.

"Násilí proti krku poškozené vedlo k zásahu dýchacích cest a nervově cévních svazků krku, a tím i k zástavě výměny plynů mezi krví a vzduchem a k nedostatečnému zásobení mozku poškozené okysličenou krví," stojí v záznamu rozsudku pardubického soudu.

Útok nabíral na intenzitě. Motl ženě nadával do kurev a sviní, vykřikoval, aby chcípla. Vše došlo do stádia, kdy jeho oběť nemohla dýchat a došlo u ní k úniku stolice. Pokoušela se přitom útoku aktivně bránit, mimo jiné ho prstem své ruky zasáhla do oka, nebo se ho snažila kopnout, a to jí umožnilo se alespoň na chvíli nadechnout.

Předloni, taktéž v dubnu, došlo v Lanškrouně i k jiné vraždě:

Výjimečný trest pro muže z Lanškrouna. Soud mu potvrdil 23 let za vraždu družky

A v tom se se ozval ženin mobilní telefon. "Obžalovaný poškozenou přestal rdousit, pustil ji a telefonický hovor přijal, čehož poškozená využila, vysmekla se mu, z místnosti se dostala ke vchodovým dveřím a po jejich otevření z domu ven na ulici, kde si přivolala pomoc náhodných kolemjdoucích," popsala mluvčí krajského soudu Iva Matušková.

Motl si zřejmě myslel, že jeho bývalé partnerce volá jakýsi muž, ale zmýlil se - v obavách telefonovala sousedka z dvojdomku, která slyšela rány a křik.

Popis zranění, které způsobil, je velmi dlouhý. Oděrky, krevní výrony, otoky, poškození očních spojivek - to vše soudní spis zaznamenává z pokladů lékařských zpráv. "Ke smrti poškozené nedošlo jen díky její aktivní obraně a v důsledku příchozího telefonátu," dodala mluvčí Matušková.

Michal Motl se u soudu hájil s tím, že si nic nepamatuje, výpadky paměti má po vážném úrazu, který se mu stal před lety. K tomu, že si šel vyřídit účty s bývalou partnerkou, ho vedla silná žárlivost, protože ten samý den ráno ji přes okno údajně viděl s jiným mužem.

Podel rozsudku spáchal zvlášť závažný zločin vraždy ukončený ve stádiu pokusu a přečin porušování domovní svobody. Odsouzen je k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jedenácti let ve věznici s ostrahou. Navíc je povinen zaplatit oběti své agresivity finanční vyrovnání.