Pardubický kraj /LINKA 112 - KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Krade kola po Pardubicích, ale pro kriminalisty je jeho totožnost záhadou. Pomoci jim s odhalením této škodné ale můžete i vy.

Podívejte se prosím na snímek a pomozte policistům i majitelům kol. „Případů, které má mít na svědomí, je hned několik, záměrně však neuvádíme ani počet skutků, při kterých byl městským kamerovým systémem na cizích kolech přistižen. Pokud ho někdo z vás poznáte, kontaktujte pardubické kriminalisty prostřednictvím tísňové linky 158, nebo se dostavte osobně na kteroukoliv budovu obvodního oddělení,“ uvádí mluvčí pardubické policie Eva Maturová.

Muž neměl za volantem co dělat

Chrudim - Z jízdy přes vyslovený zákaz řízení se podle informace chrudimského obvodního oddělení Policie ČR bude zodpovídat třiatřicetiletý muž z Chrudimi, který usedl v neděli za volant osobního vozu Hyundai a policisté ho o půl čtvrté ráno zastavili v Tovární ulici. Při kontrole se ukázalo, že muž má uložen zákaz řízení motorových vozidel až do poloviny roku 2019. Samozvaný řidič si už převzal sdělení podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozit mu mohou až tři roky vězení.

Zloděj, co nic neukradl

Poličsko - Nepoučitelný sedmadvacetiletý muž z Poličska přemýšlí o svém chování ve vazební věznici. Tam se dostal za opakované krádeže. Naposledy se pokusil o přilepšení z cizího koncem září, kdy se vloupal do dvou budov v Poličce.

Nejprve „navštívil“ restaurační zařízení, kde po vyrušení alarmem sice nic neodcizil, ale i tak způsobil škodu minimálně za jedenáct tisíc korun. Chuť po neúspěšném lupu si chtěl pravděpodobně spravit v ubytovacím zařízení jedné z místních firem. „Zde překonal okno ve výšce 1,2 metru od země, aby se dostal do místnosti. V pokoji vše prohledal, nic neodcizil a stejnou cestou odešel zpět,“ řekl policejní mluvčí Ondřej Zeman. Policisté podle zjištěných informací na místě vloupání hledali konkrétního muže. Toho se podařilo zadržet ještě ten samý večer. V průběhu vyšetřování také zjistili, že má na svém kontě vícero trestných činů. Naposledy jsme informovali o jeho vloupání do novinového stánku.

„Trestnou činnost obviněný dle svého vyjádření páchal s cílem získat finanční prostředky na hru na automatech a k uhrazení svého dluhu ve výši dvě stě korun,“ uvedl mluvčí.

V současné době je muž ve vazební věznici. Lze totiž předpokládat, že by ve svém protiprávním jednání intenzivně pokračoval. Hrozí mu tříletý pobyt za mřížemi.