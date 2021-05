Hasiči vyprošťovali hada z obložení domu v Podlesí na Orlicku

V neděli dopoledne dostali hasiči hlášení, že do obložení rodinného domu vnikl had. Vydali se tedy do obce Podlesí, aby pomohli nejen vyděšeným majitelům, ale také zbloudilému hadovi.

Hasiči vyprošťovali hada z obložení domu v Podlesí na Orlicku | Foto: HZS PK