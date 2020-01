„Není hákový kříž obráceně? Směrem doprava? Tohle je budhistický symbol štěstí? Možná se pletu,“ napsal Michal Waldemar Matuška. „Přesně tak, směrem doprava,“ potvrzuje Markéta Hejkrlíková. „Ano, přesně tak, nejde o hákový kříž symbolizující nacismus, ale o svastiku symbol ženského principu,“ připojil se Bohuslav Koláček s tím, že svastika je symbolem naděje, dobroty srdce a obnovy jara.

Vyrojily se i spekulace, kdo za nasprejovanými symboly stojí. "Kde je ten hákový kříž? Vidím nesmysl obráceně. Asi nějací fanoušci Ortelu, ty bejvaj stejně vymletý," domnívá se Jan Maršík. "Staré časy se vracejí, zas to bude Ústí nad Pravicí. Akurát, že předtím to ti Skinhedi uměli namalovat pořádně. Fuhrer by se zblil," tvrdí Radim Vykydal.

Záleží na okolnostech

Hákový kříž, kterým sprejeři „vyzdobili“ památkově chráněnou budovu Roškotova divadla a fasádu Kulturního centra, se od oficiálního symbolu nacistické Třetí říše skutečně liší. Na rozdíl od hákového kříže, který má ramena zalomená doprava, obíhají u svastiky doleva. Samotné ztvárnění symbolu však není rozhodující. Podle předního odborníka na extremismus, profesora brněnské Masarykovy univerzity Miroslava Mareše, je v těchto případech důležitý kontext.

„Primárně záleží na úmyslu pachatele, tedy co on tím chtěl vyjádřit. Hákový kříž může být namalován i s opačně zaměřenými rameny, než měl hákový kříž na nacistické vlajce a jiných reáliích, ale přesto jím pachatel mohl chtít vyjádřit svůj světonázor, jen se mohl například splést,“ vysvětluje profesor Mareš. A tomu nasvědčuje i situace v Ústí nad Orlicí.

„Toto světonázorové vyznění je posíleno, pokud je v kombinaci se symbolikou nacistických jednotek SS, která je vidět na další budově. Je třeba však samozřejmě takový úmysl prokázat,“ upozorňuje odborník na pravicový i levicový extremismus a fotbalové chuligánství. Písmena SS, která jsou zkráceným označením nechvalně proslulých jednotek Schutzstaffel, nasprejovali neznámí vandalové na rodný dům orlickoústeckého hudebníka a operního pěvce Jana Lukese nedaleko Roškotova divadla.

Stejný symbol, levotočivou svastiku nasprejoval nedávno neznámý vandal na žulový Železný kříž v Kořenově, vztyčený v květnu 1944 místními Němci jako památník padlých příslušníků říšské branné moci a SS. „Případ v Jizerských horách je sice podobný použitým symbolem, ale motivace pachatele je zřejmě odlišná, tedy ukázat, že kamenný kříž samotný má něco společného s nacismem, ne se přihlásit k nacistickému světonázoru,“ domnívá se profesor Mareš.

Ministerstvo souhlasí

S Marešovým názorem souhlasí i ministerstvo vnitra, které projevy extremismu monitoruje. Podle Adama Rözlera z tiskového odboru lze mezi projevy extremismu jednoznačně zařadit i jednání, ke kterému došlo v Ústí nad Orlicí. "S ohledem na to, že na budovách nebyla nasprejována pouze svastika, ale také další neonacistické symboly (keltský kříž, symboly SS), není o názorovém směřování pachatelů zřejmě pochyb," potvrdil pro Deník Adam Rözler.

Směr, který nabrala debata na sociálních sítích, znechutil hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. "Šokuje mě, kolik odborníků na hákové kříže v České republice máme. Omlouvám se za mezery ve vzdělání, ale jsou věci, na které jsem odborník nebyl a opravdu ani nechci být," okomentoval diskuzi Netolický.

Polští fotbaloví chuligáni?

Nápisy na dalších budovách nasvědčují tomu, že ve městě nejspíše řádili polští fotbaloví ultras. Jsou mezi nimi názvy polských fotbalových klubů KKS Lech Poznań, Cracovia Kraków, ŁKS Łódź a ARKA Gdynia. O tom, že by se o víkendu ve městě pohybovaly skupinky polských fotbalových fanoušků, však radnice informace nemá. "Městská policie takový pohyb nebo skupinu osob nezaevidovala," sdělil Deníku starosta Petr Hájek.

Zpráva o poškození několika budov v Ústí nad Orlicí se dostala na veřejnost ve středu dopoledne. Samotná událost se však podle svědectví místních stala už o víkendu. Posprejované domy zaznamenali obyvatelé města už v neděli ráno. Na městskou i státní policii byl vandalský čin nahlášený až v úterý.

Podle Adama Rözlera z ministerstva vnitra existuje mezi fotbalovými hooligans skutečně velmi silná provázanost s extremistickou, zejména krajně pravicovou scénou. "V tomto se české a polské radikální fotbalové fanouškovské skupiny nijak významně neliší, byť v České republice jsou projevy extremismu při sportovních akcích na výrazném ústupu," dodává mluvčí ministerstva.

Řádění neznámých sprejerů už policie řeší. "Máme nahlášeno zatím 14 posprejovaných objektů. Policisté zahájili úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu poškození cizí věci, posprejované objekty dokumentují, vyslýchají jejich majitele, vytěžují kamerové systémy a současně pátrají po pachateli," potvrdila krajská policejní mluvčí Markéta Janovská. Škoda už nyní převyšuje 100 tisíc korun. "Vzhledem k tomu, že Roškotovo divadlo je národní kulturní památkou, může být i několikanásobně vyšší," dodala Markéta Janovská.