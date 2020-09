Obžalovaný Kamil Pálka vlastnil autoservis, jehož vybavení nabídl k prodeji. Muž, který o něj měl zájem, Pálkovi nejdříve půjčil stovky tisíc korun. Obžalovaný to vysvětloval tím, že než servis prodá, musí přepsat firmu, na což potřebuje peníze, muži ale namluvil, že se jedná o velký kšeft, z něhož budou mít oba mnoho peněz.

Pod tímto příslibem spolu spolupracovali, přitom se ale zapletli do několika dalších podvodů. „Už mi na to nestačily peníze, tak jsem si začal půjčovat. Přestával jsem tomu věřit, ale poté se mi ozval vysoce postavený důstojník policie,“ popsal zájemce o autoservis.

Policista, který se jmenoval Stránský, ho ujistil, že je vše v pořádku a že se dostanou k velkým penězům. Stránský byl ale vymyšlená postava, za niž se v telefonické komunikaci vydával právě Pálka. Postavu Stránského obžalovaný využíval poté pro to, aby z lidí vylákal peníze – nasliboval jim zázraky, které policista zařídí, a lidé mu za to platili těžké peníze. Pálkovi na účtě měsíčně přistávaly statisíce.

„Ráno jsem se probudil a měl jsem na účtu 250 tisíc. Poslali Stránskému tolik peněz, přitom ho nikdy v životě neviděli,“ konstatoval Pálka u soudu.

Využívat fiktivní postavu se mu ale dařilo několik let. „Závodili po dálnici a jeli 250, když je chytli policajti. Tak zavolali nám, abychom dali vědět Stránskému, ať to vyřeší,“ popsal Pálka soudu. Ani jeho známý, původní zájemce o autoservis, ale nevěděl, že za postavou Stránského se skrývá právě jeho kamarád, nyní obžalovaný Pálka.

Zájemce o autoservis jednou zavolal Stránskému, že se nějaký kluk porval na diskotéce. „Pak mi jako Stránskému zavolali, že někdo nejspíš prohraje soud, tak nabídl, že dá 100 tisíc, když důstojník zařídí, aby to vyhrál,“ připomněl Pálka další podvody. Podle něho by měl na lavici obžalovaných sedět i zájemce o autoservis, protože se Pálku snažil obejít a peníze si rozdělit jen se Stránským. Muž, který ale při obžalovaném stál, podle své výpovědi netuší, že lidé za své problémy posílali Stránskému peníze a nikdy ho nenapadlo, že Stránský je jeho známý, který mu původně chtěl jen prodat vybavení. O tom, že zájemce bral za podvody také peníze, ani neexistují žádné důkazy.

ROLE NÁHODY

Stránský si k Pálkovi jezdil pro peníze stříbrnou octavií s pražskou značkou, „policista“ vystoupil, přepočítal peníze a odjel. To je příběh, který obžalovaný povídal známým zapleteným do podvodů. Ti důstojníka Stránského nikdy neviděli, ale věřili na něho. Do hry totiž často zasáhla náhoda. Když policisté zastavili muže závodící na dálnici, tito řidiči zavolali Pálkovi a jeho známému, jestli by jim Stránský nepomohl. Trvalo asi dvě minuty, než policistům zazvonil telefon s tím, že musí jet jinam a muže pustili jen s poučením. Policisté ale zřejmě museli spěchat k naléhavějšímu případu, Stránský jim rozhodně nevolal. Takto si obžalovaný muž přišel na několik milionů. „Vlastně to bylo jednoduché, měli vidinu něčeho a peníze mi dávali sami,“ dodal obžalovaný s tím, že se ke všemu doznává. Přesto se potýkal s velkými finančními problémy, miliony totiž prosázel ve sportu a je na něho uvaleno 18 exekucí. V bytě, kde žije s manželkou a synem, prý exekutoři zvoní několikrát do měsíce. Muž, který si tříletý trest za podvody již odpykal, si je vědom toho, že půjde do vězení. Manželka mu řekla, že na něho počká, ale už naposledy. „Upozornil jsem jí, že to teď bude delší,“ doplnil Pálka. Rozsudek nejspíš padne v pátek.