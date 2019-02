Litomyšlsko – Operační důstojník v minulých dnech vyslal policejní hlídku do jedné z obcí na Litomyšlsku prověřit případ možného narušení objektu.

Ilustrační foto | Foto: ČNB

Když policisté na místo dorazili, bylo pár hodin po půlnoci. Zaslechli z objektu dunivé rány. Požádali o posily. Na místo byla vyslána další hlídka se služebním psem, přidala se k nim i hlídka Městské policie z Litomyšle.



„Bylo velmi pravděpodobné, že se narušitel nachází stále v objektu. Ještě než stačily posily dorazit, z budovy vyběhli dva muži. Jeden na výzvu policistů reagoval a lehl si na zem. Druhý podezřelý vzal nohy na ramena a uprchl. Zadržený muž byl následně eskortován na obvodní oddělení. Po druhém muži policisté i nadále pátrají,“ popsala včera mluvčí svitavské policie Anna Štegnerová.



Co přesně se v objektu stalo?



Podle Štegnerové dva muži, když jedním je 38letý Pražák, se dohodli, že se vloupají do firmy na Litomyšlsku.



„Po násilném vniknutí do budovy se snažili vysadit z provozu zabezpečovací zařízení. Poté přešli do jedné z kanceláří a ze zdi vytrhli kovový trezor. Jenže byli přitom vyrušeni policií, a tak z místa utekli, aniž by z objektu cokoli odcizili. Majitel firmy přesto vyčíslil škodu na nejméně 45 tisíc korun,“ uvedla svitavská policejní mluvčí.



Jeden ze zadržených je vyšetřován na svobodě a čelí obvinění. Je podezřelý ze spáchání dvou přečinů. Jedná se o krádež a poškození cizí věci s trestní sazbou odnětí svobody až na dva roky.



„Druhému muži jsou již policisté na stopě, prozatím před spravedlností uniká,“ dodala Anna Štegnerová.