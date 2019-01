Pardubický kraj /LINKA 112 - KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Pardubická policie pátrá po zloději, který ukradl dva zdravotnické přístroje.

Krádež v lékárně v Globusu. | Foto: Policie ČR

Stalo se tak v lékárně v obchodním domě Globus v Pardubicích 2. září ve 13:24 hodin. Muž, který vešel do prodejny, s sebou postupně bez zaplacení odnesl dva tonometry za čtyři tisíce korun. Doprovázela jej žena s dítětem, která nakoupila zboží za čtyřicet korun. Policie žádá svědky nebo ty, kdo osoby na záznamu poznají, aby kontaktovali linku 158.

Chtěl peníze, ale zboží už neposlal

Chrudimsko - Jak v pondělí uvedl policejní mluvčí Jiří Tesař, kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaatřicetiletého muže pro podezření ze spáchání podvodu. Podezřelý měl od listopadu 2016 do začátku ledna 2017 nabízet k prodeji na dvou internetových portálech různé druhy nářadí (vrtačky, brusky a další). Od kupujícího si vždy vyžádal platbu předem. Jakmile dostal peníze, zboží neposlal a přestal komunikovat. Takto podvedených zákazníků je téměř šedesát z celé republiky. Škody činí necelých 200 000 korun.

Silniční kontrola odhalila zloděje

Lažany - Skutečští policisté zastavili v Lažanech Seat Toledo s přívěsným vozíkem. „Při kontrole probíhalo vše standardně. Doklady měl řidič v pořádku a dechovou zkoušku také. Vzhledem k nočním hodinám a zajímavému nákladu se kolegové začali o osádku vozidla více zajímat. Nakonec zjistili, že sedm pytlů brambor v hodnotě zhruba 2 200 korun pochází z nedalekého pole a na vozíku se ocitly nezákonně,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Tesař. Z běžné silniční kontroly se tak rázem stalo odhalení krádeže. Zemákoví lupiči staří 25 a 29 let byli již v minulosti za krádež trestaní, nyní mohou skončit až na tři roky ve vězení.

Nic se tu nestalo, řekl zloděj ženě, které právě vykrádal dům

Ostřetín - „Paní, nic se tady nestalo, už jdu pryč!“ oznámil zaražené 84leté ženě v Ostřetíně zloděj, který ji právě otevřel dveře domu, aby se do něj mohla vrátit. Žena si přitom jen odskočila na zahradu a nezamkla. Při cestě zpět však už zamčeno bylo. Zevnitř. Zloděj chtěl totiž na vloupání soukromí. Příběh se odehrál v Ostřetíně 14. září ve tři hodiny odpoledne. „Podle výpovědi seniorky by se mělo jednat o muže tmavší pleti, plnoštíhlé postavy, výšky přibližně 180 centimetrů s černými vlasy, ve věku kolem čtyřiceti let. Na rukou měl mít rukavice,“ uvedla mluvčí pardubické policie Andrea Muzikantová. Za pouhých asi pět minut v domě stihl tento zloděj přelézt branku a nezamčenými dveřmi vstoupit do domu a odcizit nemalou finanční hotovost, kterou po prohledání domu našel. Když se pak žena nemohla dostat zpět do domu, tak jí odvětil, že už jde. Odemkl, oznámil, že se nic nestalo a v klidu odešel. Pachateli hrozí za trestný čin porušování domovní svobody a krádeže trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta a policie žádá případné svědky aby se přihlásili na linku 158 a ostatní, aby dbali na zamykání a nedávali zlodějům zbytečně šanci.