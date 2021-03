Případ vyšetřují českotřebovští policisté. Ke krádeži došlo pravděpodobně v sobotu 27. února. „Do zadní části neobydleného domu v jedné z ulic v České Třebové nejprve na pozemek a poté přes garáž násilím vnikl neznámý pachatel nebo pachatelé a odcizil vozidlo velorex. Poškozením věcí způsobil škodu za 31 tisíc korun, krádeží vozidla za 300 tisíc korun. Po pachateli pátráme,“ uvedla mluvčí policie Lenka Vilímková.

Ruce do klína nesložil ani majitel legendárního vozítka Bedřich Hemerka, na domě vyvěsil velký transparent s žádostí o informace. Podobnou prosbu umístil i na sociální sítě. Žádoucí jsou zejména fotografie z palubních kamer aut projíždějících kolem domu. Sběrateli se už sešla řada poznatků, ví přibližný čas, kdy ke krádeži došlo. Stalo se tak zřejmě v sobotu mezi desátou a jedenáctou hodinou, pachatel přijel starším tmavým terénním vozidlem s dlouhým vozíkem s nízkými bočnicemi a svědka zaujal tím, že neomaleně parkoval přes celý chodník. Zloděj nemohl být sám, na naložení velorexu museli být nejméně tři. „Volal mi pán, že velorex je už rozebraný v Praze,“ svěřil se Bedřich Hemerka s čerstvou informací, kterou musí prověřit. Ukradené vozítko by bez zahlazení stop bylo asi těžko prodejné, každý kus je v podstatě originál. Sběrateli je záhadou, kdo dal zlodějům tip. „Mám ho třicet let a dvacet let jsme o něm nemluvil,“ podivil se. Naposledy s hadrákem vyjel v třiadevadesátém roce.

Česká Třebová je považována za kolébku velorexů, byla rodištěm a působištěm vynálezců tříkolky Františka a Mojmíra Stránských. Legendárním vozítkům, které proslavil film Vrchní, prchni!, a jejich konstruktérům je věnována jedna ze stálých expozic muzea. Bedřich Hemerka se s vynálezci znal, při krádeží proto neutrpěl jen materiální újmu. Policie případ eviduje jako přečin porušování domovní svobody, krádež a poškození cizí věci. „Vzhledem k tomu, že čin byl spáchán v době nouzového stavu, pachateli hrozí trestní sazba až osm let,“ dodala mluvčí policie.