Hradec Králové – Bylo to jen dobře sehrané divadlo, nebo opravdový strach z možné pomsty? Na tuto otázku musí najít odpověď předseda trestního senátu hradeckého krajského soudu Miroslav Mjartan, který ve čtvrtek zpovídal čtyřiatřicetiletého Milana H., svědka napadení jeho bratra v polovině srpna loňského roku v centru Pardubic.

Krajský soud v Hradci Králové - ilustrační foto. | Foto: Karolína Dopitová

Nožem jej měl několikrát bodnout jednadvacetiletý Nikola Spaći, kterému nyní hrozí až osmnáct let žaláře.

„Nechci se na něj vůbec podívat“

Před začátkem odročeného hlavního líčení by se v jednací síni hradeckého krajského soudu dalo dusno přímo krájet. Milan H., který se jako svědek dostavil ve velmi chmurné náladě, snažil přesvědčit soudce Miroslava Mjartana, aby jeho výslech probíhal za zavřenými dveřmi, bez přítomnosti obžalovaného i veřejnosti, která se z větší části skládala právě z příbuzných Spaćiho. S tímto návrhem však nepochodil.

„Bojím se všech, kteří tady jsou,“ řekl Milan H. po vyřčení tohoto rozhodnutí. Jeho psychice nepomohlo ani to, že mu Miroslav Mjartan zaručil, že mu v soudní síni nehrozí žádné nebezpečí. „Jsou tu čtyři příslušníci justiční stráže a další jsou i mimo místnost,“ řekl Mjartan a vyzval Milana H. do ohrádky pro svědky. „Poznáváte toho muže, který měl napadnout vašeho bratra,“ zněla jedna z prvních otázek soudce. „Poznávám,“ odpověděl svědek. „Vždyť jste se na něj ani nepodíval,“ opáčil soudce Mjartan. „Nechci se na něj dívat, stačilo mi, že jsem ho zahlídl, když přicházel do soudní síně. A určitě je to on,“ řekl Milan H. a začal se svojí verzí osudného dne. „Ten den mi volal bratr, že sedí na zahrádce jednoho podniku v Pardubicích a že mu stále volá otec obžalovaného a vyhrožuje mu. Chtěl, abych pro něj přijel a odvezl ho,“ uvedl svědek s tím, že jeden telefonát od otce Spaćiho vzal a řekl mu, at neotravuje. „Tím jsem to považoval za vyřízené.“ Pak prý opět zazvonil telefon. „Byl to zase otec obžalovaného a říkal bráchovi, že ví, kde je a že si pro něj přijel. Tak jsme vyběhli ven na ulici. Tam už stálo asi patnáct lidí a Spaći starší na nás mířil pistolí. Další měli v ruce nože a teleskopické obušky.Do toho starší Spaći řval, že nás zabije,“ tvrdil soudci Milan H.

„Jede v tom i pardubická policie“

Dodal, že okolo skupinky, která je obklíčila, běhal právě obžalovaný, který se sem tam od svých „soukmenovců“ odpoutal a na oba bratry zaútočil nožem. „Měl na sobě červenou mikinu s kapucí, ale do tváře jsem mu viděl. Byl to jistě Spaći. Mě bodnul jednou, avšak bráchu několikrát. Dali jsme se na útěk. Bratr však upadl a nemohl dál. Jeden kamarád mi ho pomohl naložit do auta a odjeli jsme do nemocnice. Možná jsem zaslechl i výstřely,“ uvedl Milan H. s tím, že už několik dní věděl, že se na něho a jeho bratra něco chystá. „A proč jste to nehlásil na policii,“ zeptal se soudce Mjartan. „Ta v tom totiž určitě jede taky. Nevěřím ji,“ uvedl Milan H. s tím, že na celou tuto událost z poloviny srpna jsou i svědci, kteří by dokázali Spaćiho vinu. „Všichni se však bojí. Několikrát jsem žádal, aby byli vyslechnuti v anonymitě. Byl jsem však vždy odmítnut. Policie je v tom podle mě dost zainteresovaná,“ řekl a požádal soudce, zda by jej nemohla po výslechu doprovodit justiční stráž k autu. „Bojím se o život,“ dodal. Ještě předtím byla přečtena jeho výpověď na policii, kde jako útočníka jmenoval zcela jiného člověka. „Bylo to krátce po činu a byl jsem v šoku,“ řekl na tuto konfrontaci Milan H, který se stále koukal jen na soudce. Na Spaćiho, jenž svojí vinu stále odmítá s odůvodněním, že v době útoku byl 160 kilometrů od Pardubice, se nepodíval ani ve chvíli, kdy mu obžalovaný opáčil, že si vše vymyslel, aby se pomstil jeho rodině za to, že z ní nedostal žádné peníze.