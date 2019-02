Hradec Králové – Psychologové tvrdí, že hádka v kuchyni je rizikovější než třeba dlouhý let helikoptérou. O pravdivosti této hypotézy svědčí i případ, který od čtvrtka řeší hradecký krajský soud.

Budova Krajského soudu v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ David Taneček

Před soudem stanula sedmatřicetiletá Miroslava Vaňková z Náchoda, která podle spisu letos v květnu po předchozí hádce zaútočila v kuchyni na svého o jedenáct let staršího druha Karla K., jehož bodla do hrudníku nožem. Karel K. naštěstí útok přežil. Miroslavě Vaňkové hrozí až dvanáct let vězení.

Od popichování k bodnutí

Celá smutná událost začala - stejně jako téměř devadesát devět procent podobných partnerských neshod – maličkostí.

„Dohodli jsme se, že večer necháme našeho pětiletého syna u babičky a půjdeme se bavit s kamarády," řekla u soudu obžalovaná. Jejich kroky vedly do jednoho z náchodských podniků, kde kromě popíjení s přáteli holdovali i kulečníku.

„Za celý večer jsme oba vypili tak šest piv. Kolem desáté hodiny se z reproduktorů začala linout hudba. Strašně jsem chtěla tančit, ale Karel o tom nechtěl ani slyšet, chtěl si pořádně zahrát kulečník," uvedla Vaňková s tím, že právě její touha tancovat a druhova netečnost stály za prvními neshodami v restauračním zařízení. „Po chvíli jsme se začali hádat. Naše řeči se točily hlavně kolem peněz a našeho bydlení. Karlovi vadilo hlavně to, že se všude po našem bytě válí kupy hadrů. Ne že bych byla nepořádnice, ale živím se prodejem oblečení přes internet," uvedla obžalovaná.

Po půlnoci se rozhádaná dvojice vydala zpět k domovu. „Naše hádka se stupňovala. Došlo to dokonce tak daleko, že v jednu chvíli do mě Karel strčil, až jsem upadla na zem a na hlavě si udělala bouli," sdělila soudu obžalovaná Vaňková.

Hádky neustaly ani poté, co svého přítele nechala jít samotného domů. „Chtěla jsem se uklidnit, tak jsem si před naším barákem zapálila cigaretu. Do bytu jsem šla až asi po deseti minutách. To už Karel běhal po bytě, kopal do kup oblečení a stále mi nadával," uvedla Vaňková s tím, že příteli také nějaké to ostré slovo řekla, ale myslela si, že se vše později urovná.

„Ještě chvíli jsme se popichovali. Už jsem to nechtěla poslouchat, a proto jsem si šla udělat do kuchyně něco k jídlu. On stále běhal po bytě a něco řval. Najednou se za mnou zastavil, chytil mě za ramena a začal se mnou třást. Pak mě chtěl otočit," řekla Vaňková.

Dodala, že souhrou okolností měla zrovna v ruce nůž, kterým si krájela sýr. „Když mě otočil, bála jsem se, že mi chce dát facku. Chtěla jsem ho odstrčit, ale zapomněla jsem, že mám v ruce nůž. Karla jsem tak bodla," uvedla obžalovaná. Po této ráně se Karel K. skácel k zemi.

Vaňková si prý v prvotní chvíli myslela, že si její přítel dělá jen legraci. „Z omylu mě vyvedla krev na zemi. Ihned jsem pro Karla zavolala záchranku," doplnila svoji výpověď Vaňková. Do protokolu posléze uvedla, že svého činu nesmírně lituje.

Před soudem ve čtvrtek vypovídal i zraněný druh. Uvedl, že u své družky, kterou stále miluje a letos s ní plánoval svatbu, neviděl v útoku žádný úmysl. „Byla to jen nešťastná souhra okolností. Prostě jsem stál ve špatnou chvíli na špatném místě. Když jsem k ní zezadu přistoupil, něco jsem jí řekl a chtěl ji otočit k sobě. Bohužel v tu dobu měla v ruce nůž," vypověděl Karel K. u soudu.

Rozsudek by mohl padnout v pátek.