Muž se šel loni v září projít po Ústí nad Orlicí, kde bydlel jen krátce. Na sídlišti potkal skupinu dětí, kterým odhadoval okolo 10 let a poprosil je o pomoc při hledání smyšleného psa.

„Sám si nedovedu vysvětlit, proč jsem to řekl. Ty děti se mi nabídly, že mi ho pomůžou hledat,“ vzpomínal obžalovaný muž před soudem.

Když se chlapci rozutekli do přilehlého parku, muž zůstal sám s dívkou, které bylo šest let. „Byl to zkrat, nedovedu si to vysvětlit, uchopil jsem ji za boky, postavil ji do boudy, svlékl jsem jí tepláčky a rukou jí sáhl na přirození,“ popsal situaci. Celé to trvalo několik sekund, muž poté dívku zase oblékl a odešel.

Krev na kalhotkách

Holčička brečela a říkala, že chce k mamince. „Sáhl na tu dírku, jak čůrám,“ popsala dívka při výslechu.

Muž navíc dívku na přirození škrábl, krev na kalhotkách poté našla její matka při koupání. Podle psycholožky se dívenka po incidentu uzavřela do sebe, je nemluvná, bojí se únosu, je náměsíčná a trpí poruchami spánku. „Musela k výslechu, na gynekologii, k psychologovi, ztratila víru v bezpečí. To, co musela podstoupit, je jen vaše vina,“ oznámila obžalovanému soudkyně Anna Sobotková.

Muž však nedokázal vysvětlit, co ho k činu vedlo. K ženám se ale choval agresivně již dřív, těhotnou partnerku zmlátil tak, až skončila v nemocnici. Bývalé přítelkyni po čerstvém rozchodu poslal za týden asi tisíc zpráv, v nichž ji hrubě urážel.

Svůj žal poté utápěl v alkoholu, před incidentem vypil dva litry vína a piva. „Měl jsem upito, chtěl jsem si sáhnout a zjistit, jakou ji má malá holka,“ uvedl.

Muž často pije přes míru, ale nejedná se ještě o závislost, proto mu nebylo nařízeno léčení. „Nacházel se ve stavu opilosti, vlivem které byly ovládací schopnosti lehce sníženy, ty rozpoznávací ale byly zachovány,“ řekl znalec Jan Kolomazník.