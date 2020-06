V Chocní měl vzít chlapec (mladší 15 let) o 5 let mladší sestru na houpačky nedaleko bydliště, ale situace se změnila. Bráchu údajně napadla myšlenka odjet pryč a vyhrožovat mamince, že ublíží nejen sobě, ale i mladší sestřičce. S maminkou komunikoval přes telefon, ve zprávách uvedl, že skočí pod vlak, proto se matka obrátila na policii. Jeho číslo vytočili i policisté, kteří si vyslechli pouze vulgární odpověď: „Nas.at!“.

Veškeré poznatky nás vedly k pardubickému vlakovému nádraží, kde policisté zrovna očekávali i příjezd několika fanoušků hradeckého fotbalového klubu, kteří se chystali na derby s Pardubicemi. Děti jejich pozornosti neunikly. Bezpečně je poznali, vzali do služebního vozidla před nádražní halu, vyrozuměli maminku i sociální pracovníky. Oba nezletilci se po neschváleném výletu zákonnými zástupci vrátili k matce domů.

Další dvojice dětí, která zaměstnala policisty, "pobíhala" na Chrudimsku v okolí Heřmanova Městce. Opět to byly školou povinné děti, shodou okolností stejného věku jako chlapec z Chocně, který připravil mamince dost nepříjemné chvilky. Obava o děti se s blížící se půlnocí stupňovala, ale i tady vše dobře dopadlo. Přišla informace o neosvětlených cyklistech jedoucích směr Heřmanův Městec, strážci pořádku je našli a ihned zjistili, že jsou to právě zmiňovaní kamarádi, kteří se včas nevrátili domů a nedali o sobě rodičům vědět. Zatímco chlapec prý už párkrát z domu utekl, ale vždy se vrátil, pro slečnu to byl údajně první výlet, na který své rodiče předem neupozornila.