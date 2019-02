Pardubický kraj - Auto po okraj nacpané pašovanými cigaretami zastavili celníci v Pardubickém kraji. Posádka jich pašovala přes padesát tisíc kusů, Ale bez kolků.

Bílá dodávka s polskými značkami plná cigaret. Tabák ale nebyl v kufru, k jeho vyndání z auta byla potřeba trocha cviku se šroubovákem.

Celníci tohle auto zastavili 12. října. "Cestovali v ní do Německa dva muži ve věku 53 a 32 let, kteří tvrdili, že zboží podléhající spotřebním daním, clům nebo zákazům a omezením, nevezou," uvedl mluvčí pardubických celníků Václav Kánský.



O tom, že to nebude tak úplně pravda se vzápětí převědčili všichni přítomní. Fenka belgického ovčáka Cora, vycvičená na vyhledávání tabáku, si totiž oblíbila přední část kontrolovaného vozidla. Na inkriminovaném místě se nacházelo rezervní kolo. Po jeho odmontování se ukázalo, že je napěchované krabičkami cigaret bez platné tabákové nálepky. Jenže to nebylo poslední místo, o které se služební pes zajímal.



"Celníci tedy dali na její nos a odšroubovali přední nárazník, světla a blinkry. Cigarety našli rovněž v podbězích, pod palubní deskou a v podlahové dutině karoserie. Na různých místech v autě bylo ve finále ukryto celkem 2 724 krabiček bez tabákových nálepek, což čítá 54 480 kusů cigaret," vypočítal Václav Kánský.



Jako majitel se k tabákovým výrobkům posléze doznal starší z mužů. "Hlídce tvrdil, že je nakoupil v Polsku a veze je známému do Německa. Za převoz měl prý slíbenou částku jednoho tisíce zlotých. Jelikož nepředložil doklad o zdanění a krabičky nebyly označeny platnou tabákovou nálepkou, celníci cigarety zajistili a vyčíslili daňový únik ve výši 140 000 korun českých," doplnil Kánský.



Tento případ nelegálního převozu většího množství tabákových výrobků je pro pardubické celníky již třetím v letošním roce. V květnu se jednalo o kontraband 80 kilogramů tabáku a více než 20 tisíc cigaret, v dubnu jich našli 72 tisíc kusů.