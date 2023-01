Pár se údajně rozhodl ukončit svůj život společně. Muž ale nakonec sebevraždu nespáchal.

„Jsem tady proto, abych byl potrestán. A rozhodl jsem se tak dobrovolně,“ řekl klidným hlasem obžalovaný s tím, že skutek provedl tak, jak ho popsala obžaloba.

Ženu napadl ve spánku ve společném bytě v Lanškrouně. Nad ránem si vzal gumové rukavice, pustil televizi a pak svou družku nejdříve udeřil sekáčkem na maso, který si dopředu v bytě schoval. Potom ji pobodal kuchyňským nožem a nakonec ji udusil. Žena se asi dvacet minut bránila. Podle obžaloby své družce způsobil 14 sečných ran do hlavy, tři do krku a další do horních končetin.

Psali jsme již:

Vraždu ženy v Lanškrouně muž promýšlel. Napadl ji ve spánku sekáčkem na maso

Před soudem tvrdil, že jeho družka byla dítě v ženském těle. Zároveň popisoval, že byla alkoholička s nastupující schizofrenií. Mezi oběma dlouhodobě docházelo k hádkám, většinou právě kvůli pití. Muž měl po těžkých zdravotních komplikacích přestat pít, jeho družka však v nadměrném užívání alkoholu pokračovala.

V době činu měli být ale oba střízliví, podle obžalovaného se rozhodli společně spáchat sebevraždu.

„Dospěli jsme k názoru, že nemáme pro co žít. Byli jsme rozhodnuti ukončit život oba. Ona řekla, že už nechce žít a nechce být,“ tvrdil před soudem obžalovaný.

Zdroj: Nikola Remešová

Pár podle slov obžalovaného promýšlel způsoby, jak svůj život ukončí. „Spekulovali jsme jak, já navrhl, že se oběsíme na půdě. Nejdříve řekla ano, druhý den ale řekla ne,“ popsal obžalovaný, který dodal, že už dopředu věděl, že to bude vražda a sebevražda. „Myslel jsem si, že stačí jedna rána a člověk musí být mrtvej. Podcenil jsem, že jsem slabý a tu obrovskou tvrdost lidské lebky,“ popsal svůj čin.

Soud tak bude pokračovat i zítra. Předseda senátu si vyslechne posudky znalců z oboru psychologie a další svědky.

Podle obžaloby došlo ke kombinaci fyzického napadení, které ženě způsobilo velké bolesti, a především vystupňovaných psychických útrap, kdy poškozená musela pociťovat extrémní strach o svůj život.

„Jednotlivá poranění sama o sobě nebyla bezprostředně smrtící pro svou všeobecnou povahu, ale vedla ke smrti poškozené v řádu desítek minut od vzniku prvního z nich,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Druhá vražda v kraji během týdne. V Lanškrouně našli tělo 53leté ženy

Přestože původně chtěl obžalovaný muž prý zabít také sám sebe, nakonec si jen nachystal zavazadla do vězení a asi po 14 hodinách se udal policii. Okolo těla oběti vytvořil jakýsi oltář. „Dal jsem jí tam věci, které měla ráda, i to pivo a kytky. Bylo to rozloučení se ženou, kterou jsem miloval,“ popsal obžalovaný místo činu.

Při své výpovědi muž zdlouhavě kritizoval i práci soudů, státního zastupitelství nebo policie. V jednu chvíli ho soudce Jan Šlosar dokonce musel napomenout, aby slovně neútočil na státní zástupkyni.

Muž, který už byl v minulosti trestán a pobýval i dvakrát ve vězení, v některých bodech nesouhlasí s obžalobou. „Čin muž doznává, ale nesouhlasí s právní kvalifikací,“ potvrdil obhájce Marek Hylena.

Soud tak bude pokračovat i zítra. Předseda senátu si vyslechne posudky znalců z oboru psychologie a další svědky.