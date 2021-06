/FOTO/ Když muž z Pardubic načapal na své chatě v Budislavi u Litomyšle svého bratra v posteli se svou přítelkyní, vzal sekyru a vnitřek chaty rozmlátil. Zranil také dva hříšníky. Přestože muži hrozilo 12 let vězení, odešel od soudu s podmínkou.

Na začátku října odjel sedmačtyřicetiletý Pardubák do Budislavi na chatu, kterou si opravuje. To ještě netušil, jaké překvapení mu připravila jeho přítelkyně a jeho bratr. Pětapadesátiletý muž s třiačtyřicetiletou ženou zrovna provozovali orální sex, když se rozlétly dveře. Zhrzený muž zůstal stát jak opřený, když viděl, čeho se jeho blízcí dopustili. Zatmělo se mu před očima, odešel do kůlny, kde popadl sekyru a se zbraní se vrátil do chaty. V amoku rozmlátil nábytek, televizi a další vybavení. Jeho ranám neunikl ani páreček užívající si romantické chvilky.