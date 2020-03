"Policisté v pátek 6. března 2020 zadrželi cizince, kterého následně z posprejování všech objektů obvinili. Muž se ke všem skutkům doznal a uvedl, že sprejovat byl dvakrát, vždy pod vlivem alkoholu," uvedla krajská policejní mluvčí Dita Holečková.

Symboly, které se po řádění opilého cizince objevily na fasádách, byly dvojího druhu. Část představují názvy polských fotbalových klubů KKS Lech Poznań, Cracovia Kraków, ŁKS Łódź a ARKA Gdynia. Kromě nich však Polák na některé budovy nasprejoval neonacistické symboly, hákové kříže, písmena SS, která jsou zkráceným označením nechvalně proslulých jednotek Schutzstaffel, keltské kříže (kříž s kruhem kolem průsečíku) a akronym A.C.A.B. Jedná se o zkratku složenou z počátečních písmen anglického výroku "All Corps Are Bastards", která se překládá jako "Všichni policajti jsou bastardi". Přes původ v radikálně levicovém prostředí je dnes používána pravicovými extremisty a fotbalovými hooligans.

Policii však přesto tvrdil, že se k neonacismu nehlasí. "Vypověděl, že je fanouškem polských fotbalových klubů a proto stříkal na objekty jejich znaky a názvy. Popřel, že by byl sympatizantem extremistického hnutí nebo že by ho chtěl jakkoliv propagovat," upřesnila Dita Holečková.

Podle odborníka na extremismus Miroslava Mareše z brněnské Masarykovy univerzity i Adama Rözlera z tiskového odboru ministerstva vnitra není o názorovém směřování pachatele pochyb. Ani to, že hákový kříž nasprejovaný na budově Roškotova divadla nemá pravotočivě, ale levotočivě zahnutá ramena, není podle nich důvodem považovat svastiku za neutrální náboženský symbol.

„Primárně záleží na úmyslu pachatele, co on tím chtěl vyjádřit. Hákový kříž může být namalován i s opačně zaměřenými rameny, než měl hákový kříž na nacistické vlajce a jiných reáliích, ale přesto jím pachatel mohl chtít vyjádřit svůj světonázor, jen se mohl splést. Toto světonázorové vyznění je posíleno, pokud je v kombinaci se symbolikou nacistických jednotek SS. Je třeba však samozřejmě takový úmysl prokázat," upozorňuje profesor Mareš.

Od kriminalistů si cizinec vyslechl obvinění z trestného činu poškození cizí věci, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. "Celková škoda, kterou měl obviněný svým jednáním způsobit byla vyčíslena na 76 tisíc korun," dodala Dita Holečková.