Na kompletní přehled aut, jejichž cenovky nepřesahují hranici 650 000 Kč, se můžete podívat do naší galerie.

A navíc, je jich k dispozici poměrně široká škála. Nafta se dá stále tankovat do aktuálně vyráběných malých městských aut, stejně jako do menších i středně velkých SUV, do klasických modelů nižší střední třídy i do menších užitkových aut. Ať už těch, které mají sedačky pouze vpředu a za nimi plechovou skříň pro převážení nákladů nebo těch určených pro přepravu pěti nebo dokonce sedmi lidí.

Nejlevnějším autem, které na jedno natankování ujete pěknou řádku kilometrů, je v současné době na českém trhu hatchback Citroën C3. Čtyřválcový turbodiesel pod jeho kapotou má výkon 102 koňských sil a normovanou spotřebu 4,2 litru. S výbavou Feel, která již obsahuje například klimatizaci, rádio, tempomat či LED světla, přijde na 401 000 Kč.

Dobrou cenovku má také Fiat Tipo s karosérií sedan. S dieselem pod kapotou má cenovku 427 900 Kč. Zbývající karosářské verze tohoto modelu (tedy hatchback, kombi nebo dokonce terénně orientovaná Cross) stojí podstatně více.

Opel a Citroën mají širokou nabídku

V našem přehledu najdete i malé užitkové vozy. Z nich je nejlevnější (cena začíná na úrovni 433 180 Kč) Renault Express Van.

Na čtvrtém a pátém místě v žebříčku nejlevnějších dieselových aut se pak umístily vozy Dacia Duster a Opel Corsa.

Příliš drahá (na to o jak velké a relativně prestižní auto se jedná) není ani Škoda Octavia s karosérií liftback. Má nyní cenovku 569 900 Kč. Kombi je pak o 40 000 Kč dražší.

Poměrně širokou nabídku dieselových aut ve zmíněné cenové relaci má Opel. Kromě výše uvedené Corsy jde také o Crossland, Mokku nebo Astru. Také u Citroënu by si řada zájemců o auto jezdící na naftu měla umět vybrat. Zajímavou nabídku toitž představuje třeba Citroën Berlingo za 580 000 Kč.

Nejlevnějším velkým rodinným SUV je nový Hyundai Tucson. Za něj chtějí dealeři 629 990 Kč.