Řada studií dokazuje ochranný efekt vitaminu D nejen u infekcí horních dýchacích cest, ale i při postižení plic a při tuberkulóze. Nová data navíc vysvětlují i pozorování, že normální hladiny vitaminu D snižují výskyt astmatu, který je běžně aktivován právě respiračními viry.

„Zejména u skupiny zkoumaných lidí s nejnižšími hladinami vitaminu D v krvi, tedy pod 25 nmol/l, se výskyt respiračních infekcí po podávání vitaminu D zmenšil na polovinu,“ zdůrazňuje odborník.

Zásobování vitaminem jen půl roku

Více než 90 procent vitaminu D se získává slunečním ozářením. Po letních měsících jsou proto asi mnozí z nás v pohodě a na nějaké užívání doplňků stravy nemyslí.

Nedostatek vitamínu D vede ke snížení hladiny vápníku v těle. To se projevuje pocitem únavy a sníženou výkonností. Mezi další typické příznaky nedostatku vitamínu D patří vypadávání vlasů, pomalé hojení ran, bolesti svalů a kostí. Hrozí zvýšená kazivost zubů, zvýšené riziko osteoporózy a zlomenin kostí, u dětí se může rozvinout křivice.

Ale máme vůbec možnost získat dostatečné množství tohoto vitaminu, když žijeme v České republice? Množství vytvořeného vitamínu D v kůži závisí hlavně na geografické poloze - čím blíže rovníku, tím lépe - a také na možnosti využívání ultrafialového záření v dostatečné míře.

To je důvod, proč se v zimě, když žijete přibližně v úrovních nad 35-40 stupni severní zeměpisné šířky, může jen velmi málo, pokud vůbec, v pokožce produkovat vitamin D3 pomocí slunečního záření.

Česká republika leží přibližně mezi 48 a 51 stupni severní šířky, proto lidé nemohou vyprodukovat žádný vitamin D3 ve své pokožce až 6 měsíců v roce.

Důležité vyšetření za pár stovek

Naštěstí jsme letos měli extra slunečné léto. Třeba průměrná délka slunečního svitu v červnu byla 206 hodin, což činí 122 procent normálu let 1991-2020. Podle našich meteorologů šlo o čtvrtý nejteplejší červen v období od roku 1961. I tak se ale nemůžeme spoléhat na vytvořené zásoby vitaminu D až do příštího léta.

Jak zjistit, kolik „déčka“ máme v krvi a kdy je dobré začít ho užívat? Množství vitamínu D se zjišťuje rozborem krve. Jde o jednoduchý odběr nevyžadující žádnou přípravu. Není nutné být nalačno a lze odebírat v kteroukoliv denní dobu.

Vyšetření se ale neprovádí běžně třeba v rámci pravidelné prevence. V případě potíží či při nutnosti sledování ho předepíše lékař. Každý má ovšem možnost navštívit některou z řady soukromých laboratoří a za vyšetření hladiny vitaminu D v krvi si zaplatit. Ceny se pohybují od 490 korun výše.

Kolik vitaminu D užívat?

„Pro aktivaci imunitních procesů se dnes doporučuje denně přijmout 2000 IU, což je 50 mikrogramů vitaminu D. Pro malé děti, kojence, ženy těhotné a po menopauze jsou určené jiné dávky. V těchto případech by doporučenou denní dávku měl navrhnout lékař,“ říká lékárník Ondřej Pleskot z Lékárna.cz.

