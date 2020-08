Děti na koloběžkách se v těchto týdnech prohánějí lázněmi v Bludově a Jeseníku. A to v rámci pilotní studie, jejímž smyslem je prokázat příznivý vliv pohybové terapie a klimatoterapie na zdravotní stav dětí.

Děti na koloběžkách v jesenických lázních, ilustrační foto. | Foto: Archiv Priessnitzových léčebných lázní

Zatímco do Bludova se jezdí léčit děti s obezitou, do Jeseníku převážně ty s dýchacími problémy a poklesem imunity. Jízda na koloběžkách je nyní začleněna do klasické lázeňské léčby dětí od šesti do dvanácti let. V Jeseníku je tato aktivita pro léčené děti úplnou novinkou. Na koloběžkách tráví třikrát týdně půlhodinu na trasách parku lázní za odborného doprovodu fyzioterapeutů. Na začátku a na konci pobytu jsou děti vyšetřovány a sledují se u nich změny v pohybovém systému.