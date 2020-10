Jednorázové ústní roušky jsou skutečně zcela nevhodné na opakované použití, jak již jejich název napovídá. Podle webových stránek ministerstva zdravotnictví se jejich životnost pohybuje kolem dvou hodin. Může však být ještě kratší podle toho, jak hodně lidé mluví nebo jsou zadýchaní. Bezpečné jsou totiž jen do chvíle, než zvlhnou. Poté je nutné roušku vyhodit a dobře si umýt ruce.

Textilní roušky by se měly prát odděleně od ostatního prádla v programu s vyvářkou. Minimální teplota, jež by je měla zbavit virů, činí 60 °C a program s touto teplotou by měl trvat alespoň půl hodiny. Po vyndání z pračky a usušení by se roušky měly vyžehlit s použitím páry. Kdo nemá napařovací žehličku, měl by alespoň zvolit co nejvyšší teplotu.

Naopak zapomeňte na fámy, že by šlo použité roušky „dezinfikovat“ uložením do mrazáku. Vzhledem k tomu, že jsou koronaviry vůči mrazu odolné a někdy mohou vydržet až dva roky při teplotě -20 °C, mohli byste si tak dokonce kontaminovat uložené potraviny.

Podobně se v tomto případě nedoporučují ani experimenty s mikrovlnnou troubou. Nejenže by taková snaha nebyla úspěšná, navíc hrozí, že se textil zahřeje a vznítí.