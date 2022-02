Jestliže ve svých stravovacích návycích nahradíte margarín nebo máslo alespoň částečně olivovým olejem, může vás to v dlouhodobém výhledu částečně ochránit před úmrtím způsobeným rakovinou, kardiovaskulárními i respiračními onemocněními nebo neurodegenerativními chorobami.

Při takové úpravě jídelníčku totiž omezíte příjem nasycených mastných kyselin, a naopak do sebe dostanete více mononenasycených mastných kyselin obsažených právě v olivovém oleji. Je proto rozumné používat olivový olej pokaždé, kdy je to možné. Ať už jako náhradu jiných tuků při vaření, nebo třeba v salátových zálivkách ve studené kuchyni.

Takové jsou závěry rozsáhlé studie, kterou před několika dny zveřejnili výzkumníci z harvardské univerzity v on-line magazínu Journal of the American College of Cardiology.

Vědci v ní pracovali s daty z dvou předchozích rozsáhlých výzkumů, které dlouhodobě sledovaly stravování a celkové zdraví amerických zdravotníků včetně příčin jejich úmrtí. Zúčastnilo se jich 90 tisíc lidí a trvaly několik desetiletí.

Šlo o první dlouhodobý výzkum zkoumající souvislost mezi konzumací olivového oleje a úmrtností na území Spojených států.

Z porovnávaných dat vyplývá, že muži a ženy vědomě nahrazující pouhé dvě čajové lžičky margarínu, másla, majonézy nebo jakéhokoliv tuku z mléčných výrobků olivovým olejem dosáhli o 34 procent nižšího rizika úmrtí než lidé, kteří konzumovali olivového oleje malé nebo žádné množství.

"Respondenti dopřávající si nadstandardní množství olivového oleje vykazovali o 19 procent nižší riziko úmrtí na srdeční onemocnění než lidé vyhýbající se tomuto typu tuku. U rakoviny pravděpodobnost poklesla o 17 procent, u neurodegenerativních onemocnění o 29 procent a u respiračních chorobo to bylo 18 procent," píší vědci ve studii.

Souvislost konzumace oleje s ochranou před úmrtím na neurodegenerativní nemoci jako jsou Alzheimerova, Parkinsonova či Huntingtonova choroba je podle vědců novým zjištěním, a pokud se v dalších výzkumech potvrdí, bude to mít velký význam.

Dalšího bádání je potřeba, neboť sledovaní lidé hojně konzumující olivový olej se zároveň pravděpodobně více hýbali, jedli ovoce a zeleninu a méně kouřili. A právě oddělit ostatní faktory od toho sledovaného bývá v podobných výzkumech velmi obtížné.