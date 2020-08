Paní K. z Prahy začala cítit potíže se srdcem už v 38 letech. Říká, že teprve o mnoho let později lékaři přišli na to, že už v tak brzkém věku prodělala infarkt.

Fibrilace (míhání) síní je nejčastější arytmií, kdy krev srdcem neprotéká tak, jak by měla. Mohou pak vznikat krevní sraženiny. | Foto: Shutterstock

„Tehdy to ale nebrali vážně a já jej tzv. rozchodila,“ vzpomíná. Srdce ji bolelo stále, v polovině 90. let jí lékař řekl, že má anginu pectoris, a dal jí nitroglycerin. V dubnu roku 2010 se srdce opět ozvalo – paní K. měla pocit, jako by místo něj měla v hrudi zavřeného motýla, který třepotá křídly. „Skončila jsem rovnou v nemocnici s fibrilací síní a řekli mi, že mám brát anopyrin.“