O své blízké doma pečují statisíce Čechů. Jsou vyčerpaní a trpí depresemi

Osmdesátiletý táta, který ještě před pár lety hrál příležitostně tenis, si zlomil nohu v krčku. Dcera o něj chce pečovat doma. Začíná proto dumat nad tím, co všechno zařídit. Podobnou situaci každou chvíli řeší mnoho lidí. „Pečující se do této role dostávají poprvé a vůbec nevědí, co je čeká. Vstupují do toho s obrovským nadšením a veškeré síly věnují startu,“ řekla Deníku ředitelka společnosti A DOMA Jitka Zachariášová.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock