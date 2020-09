Zdroj: Deník/ ArchivProč se moderní medicína brání bylinkám? Existuje oblast, kde jsou vhodným a vyhledávaným doplňkem?

Řekl bych, že moderní medicína bylinky apriori neodmítá. Mnoho léčivých látek, které se nyní vyrábějí chemicky, jsou rostlinného původu a dodnes lze říct, že mnoho extraktů z bylin se používá jako „normální“ léky. Moderní medicína je ale zvyklá pracovat s koncentracemi a gramáží, což u fytoterapie, tzn. léčby rostlinami, může být problém. Když vezmeme nějakou léčivou rostlinu, třeba heřmánek, bude jiný obsah léčivých silic v rostlině z oblasti, kde je suché a slunné podnebí, a jiný u rostliny z oblasti, kde je hodně vody a málo slunce. Pak lze velice těžko říci, co je bezpečná dávka a kolik a jak přesně se mají dané rostliny užívat. Na druhou stranu často slyším opačný přístup – já bych si nikdy nevzal tabletku na vysoký tlak, bylinky jsou lepší. A to je také trochu špatně, protože i v bylinkách jsou látky, jež mohou buď přímo škodit, anebo se mohou nesnášet s jinými látkami či léky.

Jaké neduhy se bylinkami dají vyřešit bezpečně?

Asi nejbezpečnější bylinná léčiva, u kterých se nemusíme výrazně obávat předávkování nebo interakcí s léčivy, jsou místní (lokální) léky, jako jsou obklady, roztoky k vymývání ran nebo kloktadla.

Mohou bylinky vyléčit, nebo alespoň pomoci při závažných onemocněních?

Mnoho léků, které jsou dnes vyráběny chemicky, byly dříve využívány v rostlinné podobě. Třeba extrakt z rostliny digitalis purpurea (náprstník červený) se používal a dodnes používá jako lék na podporu síly srdeční svaloviny, prevenci srdečních arytmií a podobně. I závažné nemoci se dají léčit extraktem z bylin, ale platí, co jsem říkal na začátku. Těžko se řekne, dejte si 20 gramů náprstníku, protože nelze jednoznačně stanovit, kolik účinné látky v něm je. To je hlavním nebezpečím fytoterapie.

Může bylinka poškodit zdraví?

I u bylinek platí obecná zásada, že každá látka může být jedem. Ve vysoké koncentraci může určitá bylina škodit a v nízké koncentraci, pokud se užívá správně, může pomoci. Často zažívám u těhotných žen, že se mě ptají, jestli na jejich obtíže nemám radši nějakou bylinku než lék. Já jim na to většinou říkám, že si musí uvědomit, že bylinka jim může uškodit stejně jako chemická látka. Když si na louce nasbírám bylinky a užiju je, neznamená to, že nemohou plodu nebo těhotné ženě uškodit. Typicky třeba grapefruitová šťáva se nesnáší s mnoha běžně užívanými léky a kyselina listová se zase nesnáší s léky na snižování srážlivosti krve.

Mgr. Radka Svatošová, bylinkářka

Bylinky tvoří nedílnou součást mnoha zahrádek. Mnozí ani netuší, jaké poklady doma mají. Které rostliny jsou v dnešní době opomíjené, a přitom mají řadu benefitů?

Mezi nejúžasnější léčivky často patří ty nejurputnější plevele, které zahrádkáři likvidují pomocí chemických postřiků a jiných metod. Bohatě nahradí kupovanou zeleninu, mají totiž v sobě spoustu vitaminů, minerálů a vitálních látek. Například účinky kopřivy jsou snad již známy dostatečně. Pokud vám kopřiva na zahradě přeroste, nezlobte se na ni a nasbírejte si její semínka, která jsou právem nazývána českým ženšenem. Mohou se přidávat do polévek, pomazánek, do ranní kaše nebo se dají konzumovat syrová. Také je můžeme naložit do medu a máme vynikající posilující přípravek s afrodiziakálním působením. Dalším velmi hojným plevelem je bršlice kozí noha. Působí na revma a dnu, prospívá trávení, močovým cestám i ledvinám a je protizánětlivá. Zdraví prospěšných plevelů je ale mnohem více. Až budete příště plít záhon, dobře se podívejte na vytrhané rostlinky. Možná z nich uvaříte vynikající polévku nebo čajový nálev.

Jaké neduhy se bylinkami dají bezpečně vyřešit?

Jakmile se o své zdraví začneme zajímat sami a začneme hledat cesty k uzdravení, ať už jsou to bylinky, nebo cokoliv jiného, je to první krok k převzetí odpovědnosti a úplnému vyléčení. Bylinky působí jemněji a komplexněji než chemické léky. Pokud máme základní znalosti a bezpečně je poznáme, můžeme jimi zčásti nebo zcela vyléčit spoustu onemocnění. Někdy pomůže i jeden šálek čaje – třeba po těžkém jídle, většinou je ale třeba dlouhodobější léčba. Každý člověk je ale jiný a každému pomáhá něco jiného.

Proč se moderní medicína brání bylinkám?

Věřím, že se už bylinkám nebrání. Ideální medicína podle mne má propojit všechno, co dokáže nemocným lidem pomoci, a to jim dát k dispozici. Mám radost, že na našich bylinkových kurzech přibývá mnoho účastníků i z řad lékařů. Jsou otevření novým cestám k uzdravení, jsou moudří a pokorní vůči síle přírody, proto se nebojí svým pacientům kromě léků doporučit i bylinky.

Mohou bylinky vyléčit, nebo alespoň pomoci při závažných onemocněních?

Řada „zázračných“ uzdravení byla už bylinkám přiznána. Tak tomu bylo od počátku historie lidstva, protože nás provázejí po celou dobu naší existence. Hlavním klíčem k uzdravení je vždy naše vlastní mysl, energie a důvěra. Bylinky jsou našimi průvodci a pomocníky, ale klíč k uzdravení máme sami v sobě. Na začátku bývá pochopení, proč nemoc přišla a co nás má naučit.

Může bylinka poškodit zdraví?

Všeho moc škodí. Pokud budeme rok jíst jen mrkev, pravděpodobně nepřežijeme, přestože mrkev patří mezi nejzdravější potraviny. Podobné je to s bylinkami. Pokud nadužíváme i známé a prověřené bylinky, jako je třeba kopřiva, moc nám to neprospěje. Je třeba se držet zásady, že při dlouhodobějším použití je vhodnější čajová směs než jedna konkrétní bylinka. Při popíjení čajové směsi jsou totiž vedlejší účinky jednotlivých rostlin potlačeny.