Ústí nad Orlicí upravilo vyhlášku o poplatku za svoz odpadů. Vyhláška navyšuje poplatek na 1080 korun za osobu a rok, zavádí však i nové slevy.

Ilustrační foto | Foto: archiv města

Nové znění odpadové vyhlášky schválilo orlickoústecké zastupitelstvo na svém pondělním zasedání. „Ke zvýšení poplatku bylo nutné přistoupit z důvodu rostoucích nákladů za ukládání odpadu na skládky a zvyšující se inflaci. V roce 2022 činil rozdíl mezi příjmy a náklady na likvidaci odpadu 5,25 milionu korun, rozdíl musel být dotován z rozpočtu města. Nová vyhláška by měla mít na rozpočet pozitivní dopad vyčíslený na 4,6 milionu korun,“ informovalo město na svém webu.

Lidé v Ústí nad Orlicí dosud platili za svoz odpadu 690 korun za osobu a rok. Nově to bude 1080 korun. Vedle současné slevy 200 korun pro ty, kteří využívají sběrných pytlů a třídí odpad, však vyhláška zavádí i nové úlevy. Senioři starší 80 let budou platit jen polovinu, stejně tak děti mladší tří let. Pokud tedy jejich domácnosti využívají slevu za třídění, výše poplatku může být v jejich případě pouze 340 korun.

Jak uvedla orlickoústecká radnice, díky uvedeným slevám je nová výše poplatku srovnatelná s ostatními městy Pardubického kraje. Například ve Svitavách budou lidé platit 1032 korun za osobu a rok, Chrudim zvýšila poplatek z 600 korun na 1000 korun už před rokem.

Poplatky se budou vybírat od 12. ledna 2024. Každý občan zjistí svou výši poplatku na webových stránkách města v záložce Platební portál. Nová vyhláška zároveň nově umožňuje rozložit si platbu poplatku na dvě splátky. (dv)

Zdroj: Město Vysoké Mýto