Lukáš Adamec měl rád běh, cyklistiku, lyžování, snowboarding, skialpy, běžky a turistiku. Žije v České Třebové s manželkou Ivetou a malou dcerkou Štěpánkou. Před čtyřmi lety mu však lékaři diagnostikovali amyotrofickou laterální sklerózu (ALS) a jeho život se celý změnil. Příchod nemoci byl pozvolný. První příznaky byly nenápadné, šlo o bolesti zad, křeče a svalovou slabost.

Obtíže však postupně přešly do problémů s rovnováhou a častého zakopávání, což začalo vážně omezovat jeho každodenní život. Nemoc se rychle rozvíjela. „V současné chvíli je upoután na invalidní vozík. Potřebuje pomoci s každodenními činnostmi a má problém s mluvením, ale vždy si nějak řekneme vše podstatné,“ přiblížil aktuální stav Lukáše jeho kamarád Jan Kašpar.

| Video: Youtube

Přátelé se rozhodli, že Lukášovi pomohou a vrhli se do organizace celé řady akcí a také vyhlásili sbírku na pomoc mladé rodině. Jedna z akcí pro Lukáše se uskuteční už v sobotu, kdy sportovci poběží z České Třebové až na Praděd do Jeseníků. Běh na Praděd vymyslely Kateřina Balcarová a Darina Hrušková, které již podobný fundraising dříve dělaly v rámci tzv. everestingu, kdy chodily v České Třebové během 24 hodin do sjezdovky Peklák.

„Lukáš jako velký běžec tehdy holkám také pomáhal a absolvoval několik výstupů s nimi. Ten nápad se tak nějak formoval z této zkušenosti. Je to akce, kterou kompletně pořádají holky. Praděd vybraly, protože Lukáš má velký vztah k Jeseníkům. Trávil tam hodně času, nejen jako instruktor snowboardingu, ale také s kamarády a rodinou jako vášnivý horal,“ vysvětlil Kašpar.

CO JE ALS? Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je progresivní, fatální, neurodegenerativní onemocnění motorických neuronů mozku a míchy, způsobující degeneraci a ztrátu mozkových (horních) a spinálních (dolních) motoneuronů, tj. buněk centrální nervové soustavy, které ovládají vůlí ovlivnitelné svalové pohyby. Kvůli tomu dochází k postupné svalové slabosti až atrofii. Mozek nakonec není schopen ovládat většinu svalů a pacient zůstává paralyzován při zachování psychických a mentálních schopností. Příčiny onemocnění nebyly zatím dostatečně objasněny. Zdroj: Wikipedie

Běhu na trase 86 kilometrů se může zúčastnit každý, stačí si vybrat vzdálenost, odkud na vrchol Jeseníků poběží. „Počítáme s vyššími desítkami lidí, ale je možné, že to bude i přes sto lidí, kteří se zúčastní v nejrůznější podobě. Několik lidí poběží celou trasu, někteří to pojedou celé na kole a naprostá většina zvolí nějaký kratší úsek s cílem na Pradědu. Finální část z Ovčárny půjdeme společně s Lukášem,“ doplnil Kašpar.

Současně přátelé Lukáše vyhlásili sbírku. Její výtěžek využije rodina na rekonstrukci bydlení, aby odpovídalo Lukášovým potřebám a usnadnilo život celé rodiny. Část peněz půjde také na nákup elektrického invalidního vozíku, který nemocnému sportovci usnadní pohyb. „Cílem sbírky je vytvořit Lukášovi potřebné zázemí pro běžný život a zajistit odpovídající zdravotní péči, aby se mohl věnovat životu naplno a hlavně malé dceři a manželce,“ shrnul účel sbírky Kašpar.

Lukáš potřebuje také lázeňské pobyty, které mu pomáhají ve zvládání nemoci. Měl by mít možnost jezdit do lázní alespoň dvakrát ročně. Peníze chce rodina také použít na pořízení automobilu upraveného pro vozíčkáře, který zajistí komfort a mobilitu pro běžný život. Cílová částka sbírky je ve výši 4,72 milionu korun. Pokud by se vybralo více, zbylé peníze získá spolek ALSA, který pomáhá lidem s ALS. V případě, že by se vybralo méně financí, pak budou pro Lukáše prioritou zdravotní pomůcky a pobyty v lázních.

Odkaz na sbírku zde.

Sbírku propagují kamarádi Lukáše i na sociálních sítích u známých lidí. „Klub AC Sparta Praha vydraží dres pro Lukáše, oslovili jsme řadu známých lidí z prostředí sociálních sítí a dostali jsme pozitivní zpětnou vazbu, takže někteří z nich pomohou a již pomohli s propagací sbírky,“ uzavřel Kašpar.