„Oceňuji zejména schopnost organizace nacházet rovnováhu mezi zdravotní a sociální péčí, tedy oblastmi, které se často prolínají, přičemž ale vyžadují citlivý a komplexní přístup,“ uvedla náměstkyně Matoušková a dodala: „Toto křehké spojení se zde pod vedením paní ředitelky a celého týmu proměňuje v něco mimořádného. Jejich služby jsou nepochybně inspirací i pro další zařízení.“

Příspěvková organizace provozuje domov pro seniory s kapacitou 97 lůžek, odlehčovací služby pro čtyři klienty, týdenní stacionář pro 12 klientů a terénní pečovatelskou službu pro přibližně 90 občanů České Třebové.

V domově, který Michaela Matoušková navštívila, se zaměřují na poskytování komplexní péče seniorům a osobám se sníženou soběstačností. V současné době organizace čeká, zda jí bude schválena žádost o dotaci z projektu Ministerstva práce a sociálních věcí – Národního plánu obnovy, která by jí umožnila vystavět v sousedním bývalém průmyslovém areálu nový objekt, jenž by výrazně zlepšil zázemí pro klienty i zaměstnance.

V domově pro seniory se nad rámec standardních pobytových služeb zaměřují také na implementaci paliativní péče. Tento přístup zahrnuje různé formy podpory a péče v závěru života, a to nejen pro klienty, ale také pro jejich rodinné příslušníky.

„Setkáváme se s klienty, kteří vnímají blížící se konec života jako příležitost k usmíření a nalezení vnitřního klidu. Naším úkolem je být jim oporou a poskytnout důstojné a bezpečné prostředí až do posledního okamžiku,“ popsala Magdaléna Zemková emocionálně náročnou, ale důležitou součást práce svého týmu.

Jedním z nejsilnějších příběhů, který se stal symbolem péče v domově pro seniory, je příběh kolegyně, která si pro své poslední dny zvolila právě zdejší zařízení, ačkoliv mohla být v péči své milující rodiny.

„Byla to pro nás obrovská pocta, i když to bylo pro celý tým psychicky velmi náročné. Ukázalo se ale, že hodnoty, které vkládáme do naší práce, posilují vzájemnou důvěru a mají hluboký dopad nejen na klienty, ale i na naše vlastní životy. Jsme zde nejen jako profesionálové, ale pro řadu našich klientů i jako jejich rodina,“ uvedla ředitelka Zemková.

Sociální služby Česká Třebová se podílejí na poskytování kvalitní a empatické péče. Tým bezmála 120 zaměstnanců zahrnuje celou řadu profesí, bez nichž by každodenní provoz nebyl možný.

„Každý člen našeho týmu, od zdravotníků a pracovníků v přímé péči, přes sociální a aktivizační pracovníky, až po naše uklízečky, údržbáře nebo kuchařky, přispívá k tomu, že naši klienti dostávají tu nejlepší možnou péči. Všem jim patří mé upřímné poděkování,“ řekla na závěr paní ředitelka.

Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje.