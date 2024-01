Víte o talentované mládeži z Lanškrouna? Nominujte ji v anketě

Komise pro výchovu a vzdělávání vyhlašuje další ročník ankety s názvem Mládež reprezentuje město Lanškroun. Do ankety mohou být za své výsledky v roce 2023 nominováni jednotlivci nebo kolektivy do 19 let, kteří mají trvalý pobyt v Lanškrouně, nebo naše město reprezentují.

Víte o talentované mládeži z Lanškrouna? Nominujte je v anketě | Foto: Město Lanškroun