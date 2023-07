V České Třebové zavlála vlajka Skotska. Muži a ženy v kiltech házeli kladivem

/FOTO/ Urostlí muži a ženy ve skotských sukních se v sobotu 15. července vrátili do České Třebové, aby společně odstartovali třetí ročník Highland games. Jedná se o závody v tradičních skotských těžko atletických disciplínách, jako jsou hod kládou, vrh kamenem, hod závažím do výšky i do dálky a hod skotským kladivem. Areál Na Horách v České Třebové letos přivítal sedm účastníků kategorie masters, šest v kategorii muži a čtveřici žen.

